Il mese di ottobre è appena iniziato, vediamo quali sono secondo il presagio degli astri e delle stelle i segni più e meno fortunati del mese. Sarà un mese vantaggioso per i Gemelli, che sia in amore che all'interno dell'ambito lavorativo potranno fare affidamento sulla protezione dei pianeti, ma anche per lo Scorpione, che dall'8 del mese beneficerà della presenza di Venere nel segno. Momento sottotono per il Capricorno. Ecco di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con la classifica dei segni 'Top e Flop' del mese.

Segni top, ottobre 2019

Toro: ottobre inizia con una buona dose di energia e grinta, sarà un mese vantaggioso per il fisico, il Toro si sentirà in gran forma. I sentimenti tornano protagonisti, chi vive in coppia inizierà a fare progetti per il futuro, mentre i single saranno favoriti nella ricerca di una persona d’amare. In ambito lavorativo le stelle lasciano presagire l’arrivo di interessanti novità e opportunità, qualcuno potrebbe trovare fortuna all’esterno.

Gemelli: con Marte in posizione favorevole il nuovo mese si rivelerà vantaggioso per il segno, sotto tutti i punti di vista. Si parte con un recupero per ciò che riguarda i sentimenti, all’interno dei rapporti di coppia torna la serenità e anche i nuovi incontri sono favoriti. È un buon momento per gli affari e le questioni lavorative, sono favoriti i nuovi progetti e le attività in crescita. Gli astri lasciano inoltre presagire un buon recupero fisico a partire dal 15 del mese, soprattutto per coloro i quali durante il mese precedente hanno risentito di malesseri e dolori psicosomatici.

Leone: ottobre si rivelerà un mese positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Già a partire dalle prime giornate del mese sarà possibile trovare delle soluzioni e migliorare alcune situazioni, qualcuno potrebbe ricevere anche una vantaggiosa proposta e decidere di cambiare occupazione. La sfera sentimentale potrebbe riservare delle instabilità, tuttavia le coppie stabili, insieme da tempo, non avranno nulla da temere.

Alti e bassi per il fisico.

Vergine: il primo mese della stagione autunnale si apre con grande positività per il segno, che vivrà un positivo momento di recupero sotto tutti punti di vista. Leggera e spensierata la Vergine potrà vivere con maggior serenità i sentimenti, la passione coinvolgerà i nati sotto questo segno, giovando ai rapporti di coppia e offrendo la possibilità ai single di fare importanti conoscenze, destinate a rivelarsi qualcosa di più durante i mesi a venire.

Sarà un momento vantaggioso anche per quanto riguarda gli affari e la sfera professionale, si potranno, infatti, concludere delle trattative interessanti o stipulare nuove collaborazioni. Le energie non mancheranno ad ottobre 2019, così come anche al voglia di fare.

Scorpione: con Mercurio nel segno a partire da giorno 3 e Venere dall’8 ottobre, quella appena iniziato sarà un mese estremamente interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari.

È un buon momento per tentare di lanciare un progetto o dare vita ad una nuova attività, saranno inoltre favoriti i giovani e gli studenti che potranno ottenere buoni risultati. I sentimenti tornano a ricoprire un ruolo da protagonisti all’interno della vita del segno e anche i nuovi incontri sono favoriti. Sarà inoltre un buon momento per il fisico, ideale per dedicare maggiore attenzioni al corpo e alla mente, ma anche per iniziare delle cure ho dei trattamenti.

Sagittario: ottobre 2019 sarà un mese di rinascita per il segno, i sentimenti saranno al primo posto e anche in ambito lavorativo, chi durante agosto e settembre ha lavorato con costanza ed impegno, potrà riscuotere i frutti del duro lavoro svolto. Romanticismo e passione non mancheranno al Sagittario, sarà un buon momento per le coppie ma anche per fare nuovi incontri.

Pesci: ad ottobre 2019 i sentimenti tornano a ricoprire un ruolo centrale all’interno della vita del segno che si riscopre romantico e passionale. Anche i nuovi incontri sono favoriti e le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il futuro. In ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa di più, ma sarà necessario lavorare duramente e non aver paura di esporsi. Al contrario sarà un mese leggermente sottotono per il fisico.

Segni flop, ottobre 2019

Ariete: durante il mese di ottobre l’Ariete continuerà a trascinarsi dietro problematiche e preoccupazioni nate durante il mese precedente. Sarà un momento particolarmente sottotono per i sentimenti, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno i momenti di tensione e anche per i single alla ricerca dell’anima gemella non ci saranno molte opportunità durante ottobre 2019. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri di natura psicosomatica.

Cancro: sebbene ottobre inizi in maniera estremamente positiva per il segno, sia per quanto riguarda gli affari che la sfera sentimentale, è anche vero che a partire dal 15 del mese, i nati sotto il segno del Cancro risentiranno di un forte momento sottotono che coinvolgerà non solo la forma fisica, ma anche e soprattutto le questioni lavorative e la sfera sentimentale. Durante la seconda metà del mese non mancheranno momenti di stress e tensione, forti litigi potrebbero nascere non solo in ambito sentimentale ma anche nei rapporti di coppia.

Bilancia: ottobre 2019 sarà un mese alquanto sottotono per il segno, che già durante le prime settimane riscontrerà delle problematiche all’interno della sfera sentimentale. Dubbi ed incomprensioni non mancheranno all’interno del rapporto di coppia, mentre per i single alla ricerca di nuovi incontri le stelle non lasciano presagire alcuna novità. La sfera lavorativa sarà fonte di stress e preoccupazioni, anche nel rapporto con i colleghi potrebbero nascere dei contrasti, qualcuno infatti potrebbe cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai nati sotto il segno della Bilancia.

Capricorno: sebbene il mese di ottobre si prospetti molto interessante per la sfera sentimentale e rapporti interpersonali, al contrario il fisico e la sfera lavorativa potrebbero riservare delle preoccupazioni ai nati sotto questo segno. Bisognerà lavorare sodo per non perdere i privilegi finora raggiunti, ovviamente questo creerà stress e preoccupazione che inevitabilmente si riverseranno sul fisico e la mente dei nati sotto questo segno.

Acquario: sarà un ottobre faticoso per il segno sotto tutti punti di vista, in amore non mancheranno litigi e discussioni, anche per coloro i quali hanno un rapporto che va avanti da tempo. Fare nuovi incontri non sarà semplice per l’Acquario e anche le relazioni appena nate potrebbero non sopravvivere a questo vento di intemperie e litigi. In ambito lavorativo non mancheranno i momenti di agitazione e nel rapporto con i colleghi e/o superiori potrebbero nascere delle problematiche. Il fisico risentirà di questo momento di stress, dunque sarà meglio evitare gli sforzi e dedicare un occhio di riguardo al fisico.