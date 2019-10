Nella giornata di venerdì 8 novembre i nativi sotto molti segni zodiacali potrebbero essere insofferenti con le persone che li circondano. In particolare l'Acquario e il Sagittario, i quali preferiranno rintanarsi nei loro "gusci". La stanchezza potrebbe rovinare alcuni progetti in essere del Toro e dell'Ariete, mentre molta passionalità interesserà il segno del Cancro ancora per molto.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno delle sbadataggini sul posto di lavoro che potrebbero mettere a repentaglio dei progetti importanti. Anche se siete stanchi, cercate di non essere troppo nervosi, almeno nelle ore lavorative.

Toro: tanta forza di volontà per il lavoro, ma un po' meno per gli affetti. Il campo amoroso al momento non sarà alla vostra portata, ma potete sempre dimostrarvi gentili e disponibili nei confronti del partner, nonostante la stanchezza.

Gemelli: stanchi. La settimana si prenderà quasi del tutto le vostre energie e, in questa giornata di venerdì, sentirete molta spossatezza che sia fisica oppure mentale. Il consiglio sarà quello di riposare il più possibile.

Cancro: tanta passione nel pomeriggio ed in serata. La giornata di lavoro si prospetta essere decisamente monotona e a tratti faticosa. Vi basterà soltanto stringere i denti e attendere i momenti di relax della serata.

Leone: proprio ora che avete ritrovato un equilibrio all'interno della coppia potreste incappare in qualche incomprensione che si rivelerà deleteria per il fine settimana. Dovrete darvi da fare per ristabilire una certa tranquillità.

Vergine: sarete alquanto "diversi" da solito, o perlomeno così apparirete ai vostri colleghi. Questo perché farete cose insolite rispetto al vostro tipico modo di fare sul posto di lavoro e non solo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi organizzerete per fare faville in compagnia dei vostri amici di una vita. Fate attenzione a non spendere troppo velocemente ciò che avete faticosamente guadagnato in questo periodo.

Scorpione: avrete i primi frutti del lavoro della settimana, e potrete togliervi qualche sfizio che avete da tempo. Fate ciò che desiderate, magari organizzate un viaggio in un luogo lontano.

Sagittario: sarete chiusi in voi stessi. Preferirete avere meno contatti possibili con il mondo esterno e vi organizzerete appositamente per svagarvi in tutta tranquillità e solitudine. Il partner però potrebbe seriamente lamentarsi di questo atteggiamento.

Capricorno: sarete costretti a soddisfare il bisogno di un parente oppure del partner, quindi dovrete mettere mano al portafogli per un periodo.

Ma tranquilli, non sarà troppo a lungo.

Acquario: vi sentirete insofferenti alle attenzioni del partner o della famiglia, quindi preferirete la compagnia di qualche amico e di quelli che vi sono stati vicino a lungo.

Pesci: ancora remunerazioni finanziarie. Sono giornate sorprendentemente fortunate per voi, soprattutto a livello economico e finanziario. Concentratevi su qualche aspetto pratico del vostro lavoro.