La prima settimana di ottobre sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà giornata positiva per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affari, qualcuno infatti potrà concludere un'interessante trattativa. Il Leone dal canto suo avrà bisogno di ritagliarsi del tempo e meditare su alcune situazioni che lo riguardano da vicino.

Saturno dissonante creerà un po' di caos nella giornata della Bilancia. Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute della giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, 4 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: le prossime giornate porteranno forza ed energia ai nati sotto il segno dell’Ariete, per i quali sono in arrivo delle conferme.

Questo riguarda soprattutto l’ambito lavorativo, dove chi nei mesi precedenti ha lavorato con costanza e impegno si prepara a raccogliere i frutti del lavoro svolto. In amore non mancheranno dei momenti di alti e bassi.

Toro: dopo un inizio settimana abbastanza sottotono, con l’avvicinarsi del weekend arriva per il segno un momento di serenità e grande energia. In ambito lavorativo le cose sembrano andare per il verso giusto e chi è alle prese con nuovi progetti o collaborazioni, vivrà delle giornate di successi.

In amore il Toro si sente romantico e passionale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Gemelli: quella di venerdì 4 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata molto interessante dal punto di vista degli affari e della sfera economica. Sarà infatti possibile per coloro i quali sono alle prese con trattative o pratiche di tipo legale, concludere una vendita o ricevere un rimborso monetario da tempo atteso.

Il weekend sarà un momento fortunato per prendere i sentimenti al primo posto e dedicarsi al partner e alla famiglia. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Cancro: sarà una giornata positiva per il segno, soprattutto per coloro i quali devono avanzare una proposta o parlare dei propri sentimenti. Durante la giornata di venerdì dunque il Cancro avrà la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa e magari migliorare la propria situazione.

Al contrario dal punto di vista fisico, a fine giornata, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi malesseri, soprattutto a gambe e schiena.

Leone: queste giornate iniziali del mese di ottobre avranno la funzione di spartiacque per il Leone, il quale dovrà distinguere tra ciò che porta del bene nella sua vita e ciò che invece porta del male, lo stesso vale per le persone che lo circondano.

Saranno dunque delle giornate dedicate alla riflessione, utili al segno per scoprire di chi può veramente fidarsi e di chi invece no.

Vergine: un quadro astrale decisamente interessante protegge i nati sotto il segno della Vergine per tutto il corso del mese di ottobre, tuttavia durante la giornata di domani, venerdì 4, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare dolori di tipo psicosomatico. Il consiglio degli astri per questa giornata è quello di ritagliarsi un momento di riposo e dedicarsi di più alla salute, il weekend sarà molto fortunato per quanto riguarda i sentimenti.

Bilancia: potrebbe rivelarsi una giornata alquanto faticosa per il segno, che dovrà fare i conti con Saturno in posizione dissonante. All'interno dell’ambito lavorativo, ma anche della sfera sentimentale, non mancheranno i contrasti e in alcuni casi la Bilancia potrebbe trovarsi a discutere abbastanza animatamente. Il consiglio delle stelle è quello di contare fino a 10 prima di parlare.

Scorpione: sta per iniziare un momento molto positivo per il segno, che già durante la giornata di venerdì noterà un buon miglioramento soprattutto per quanto riguarda il fisico. Gli astri lasciano inoltre presagire un ritorno dal passato, come un ex o un amico di vecchia data.

Sagittario: un oroscopo molto positivo protegge il segno durante questa nuova giornata autunnale, sarà un momento vantaggioso per i sentimenti e rapporti interpersonali in generale. Al contrario all'interno dell’ambito lavorativo potrebbero nascere delle piccole discussioni con colleghi o superiori, ma niente che non riuscirete a gestire nel migliore dei modi.

Capricorno: nelle prossime 48 ore i nati sotto questo segno zodiacale potrebbero dover prendere una decisione importante, riguardante soprattutto l’aspetto lavorativo. Nonostante le preoccupazioni e grattacapi iniziali la strada intrapresa si rivelerà la più giusta per il segno è già durante l’inizio 2020 regalerà delle belle soddisfazioni. Il weekend si prospetta interessante grazie alla Luna nel segno.

Acquario: non è stata una settimana leggera per il segno è durante il fine settimana bisognerà recuperare e riparare ai danni fatti. Tutti coloro che hanno avuto discussioni all'interno del rapporto di coppia e dell'ambito lavorativo dovranno adesso fare ammenda e risolvere la situazione. Qualcuno potrebbe anche risentire un calo fisico.

Pesci: nonostante il segno sia protetto da un quadro astrale molto positivo durante questo ottobre 2019, durante la giornata di venerdì 4 i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero vivere una situazione di caos ed insicurezza legata soprattutto all'ambito sentimentale. Il consiglio delle stelle per il segno è di prendersi qualche momento per sé e riordinare le idee, il fine settimana porterà dei miglioramenti.