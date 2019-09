Ottobre si rivelerà il mese delle ripartenze per il segno della Vergine, grazie ad una quadratura interessante di pianeti nel segno. Sarà un mese positivo per i sentimenti, vi sentite più sereni e leggeri, alcune problematiche potranno essere risolte e le relazioni vissute con più intensità. È un buon momento per fare nuovi incontri, le conoscenze che si fanno durante questo periodo si riveleranno significative per il futuro.

Stelle positive anche per quanto riguarda la sfera professionale, dove potrebbe nascere situazioni interessanti. Sarà inoltre un buon momento dal punto di vista fisico, le energie non mancheranno, così come la voglia di fare. Ecco di seguito l’Oroscopo di ottobre 2019 per il segno della vergine, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Vergine, ottobre 2019: amore, lavoro e salute

Amore: un quadro astrale decisamente favorevole protegge la Vergine durante il mese di ottobre 2019 per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Sarà un buon momento per lasciarsi andare e credere nella forza dell’amore anche se state vivendo un rapporto nato da poco, questo infatti potrebbe rivelarsi importante per il futuro. I single e coloro i quali hanno affrontato da poco una separazione o la fine di una storia potranno provare a mettersi in gioco, prediligendo i luoghi che favoriscono la nascita di contatti con gli altri. Dunque non esitate a concedervi una serata fuori con gli amici e/o cercare nuove compagnie.

Chi ha una relazione stabile, che dura da tempo, potrà parlare di progetti per il futuro come il matrimonio o la convivenza.

Lavoro: ottobre sarà un mese vantaggioso anche e soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. In questo momento la Vergine è favorita dagli astri e si potranno ottenere dei buoni risultati. Sarà un buon momento per concludere una trattativa o una vendita e anche coloro i quali intendono dare vita ad un nuovo progetto e/o attività potranno, se non ottenere il successo, gettare basi solide per i mesi futuri.

Le giornate più fortunate per avanzare una proposta o concludere un affare saranno quelle comprese dall’8 al 15 e il 23 del mese. Le stelle lasciano presagire un importante cambiamento per i nati sotto il segno della Vergine entro la fine del 2019.

Salute: come anticipato, il mese di ottobre sarà positivo per la Vergine e anche dal punto di vista fisico il segno godrà di un buon momento di recupero.

Chi durante il mese di settembre ha risentito di problemi o malesseri fisici noterà un miglioramento già a partire dalla prima settimana di ottobre, che sarà inoltre produttiva per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Con Venere e Mercurio in posizione favorevole vi sentirete energici e grintosi, pronti a vincere ogni sfida.