Il mese di novembre per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da tanti momenti positivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Mercurio sarà con voi per tutto il tempo necessario, permettendovi di avere delle ottime possibilità con i vostri progetti lavorativi. La presenza di Marte inoltre, farà in modo che abbiate molta più grinta e molto coraggio, soprattutto nelle mansioni più rischiose. In ambito sentimentale potrebbero esserci degli alti e bassi.

La posizione nel cielo di Venere potrebbe darvi qualche grattacapo. Ciò nonostante, nel vostro cuore sapete i sentimenti che provate per la vostra anima gemella e questo vi aiuterà a gettare delle basi solide nella vostra relazione. Coloro che sono alla ricerca della loro anima gemella potrebbero riuscirci soltanto verso la fine del mese, quando si andranno a creare i presupposti necessari. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

L'ambito sentimentale non sarà particolarmente brillante durante il mese di novembre per i nativi del segno. Potrebbero verificarsi delle situazioni non proprio piacevoli che potrebbero mettere a rischio la vostra relazione di coppia, soprattutto in quelle nate da poco. Potreste riuscire a risolvere tutto attraverso il dialogo, ma dovrete trovare prima il momento adatto. Sapete ciò che provate per la vostra anima gemella, e questo sarà un grande vantaggio.

La presenza di Venere potrebbe creare qualche problema anche ai single, che riusciranno a cimentarsi in nuove storie d'amore soltanto alla fine del mese. Le amicizie passeranno in secondo piano, considerato che avrete da fare con la vostra relazione di coppia. Ciò nonostante quei pochi momenti insieme saranno molto gratificanti.

Fortuna e salute

La vostra forma fisica sarà buona durante il mese di novembre e vi permetterà di portare avanti senza troppe fatiche le vostre mansioni.

Fate attenzione allo stress, evitando di innervosirvi per questioni di poco conto. Buona anche la fortuna. Non sarà molta, ma comunque vi assisterà durante le vostre giornate, permettendovi di ottenere dei buoni risultati soprattutto in ambito lavorativo.

Lavoro e impegni

Mercurio sarà dalla vostra parte e, con l'aiuto del Sole, avrete ottime possibilità di piazzare tanti successi lavorativi. Sotto questa configurazione astrale potete guadagnare molto denaro e avere successo con i progetti che portate avanti e realizzare una idea che era ferma in una zona della vostra mente.

Buone notizie anche per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego. Mostratevi attivi, volenterosi e avrete buone probabilità di riuscita.