Durante la giornata di lunedì 14 ottobre, continuerà il transito del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, conferendo tante energie da spendere ai nativi del segno, mentre il Cancro dovrà sacrificare l'intimità con il partner in favore del lavoro. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno prendano delle decisioni significative, mentre Vergine dovrà fare attenzione a qualche possibile tensione in ambito sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 14 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 14 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: in ambito sentimentale, anche se ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner, riuscirete a risolvere la questione grazie alla vostra pazienza, merito anche del Sole in quadratura al segno della Bilancia.

Non siate gelosi dei vostri amici oppure di un collega, prima o poi otterrete anche voi il successo che meritate. I single saranno pronti per mettersi alla ricerca della persona giusta. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio in opposizione al vostro segno, ritroverete il vostro innato romanticismo e l’amore viaggerà a gonfie vele, mentre per quanto riguarda i single, ci potrebbero essere delle proposte inaspettate.

Se siete impegnati con il lavoro, non prendetevela troppo, non è il caso di farne un dramma. Avete ancora bisogno di lavorare sulla vostra autostima in questa giornata, considerando inoltre che non vi siete del tutto ripresi da alcuni progetti lavorativi finiti piuttosto male. Voto - 7

Gemelli: il partner non sarà di certo sorpreso da alcune vostre affermazioni, e potrebbe reagire alla vostra stessa maniera.

Esprimetevi al meglio se volete recuperare un rapporto per voi importante. I single proveranno a prendere una decisione in bilico ormai da troppo tempo. In ambito lavorativo, la vostra mente sarà molto lucida in questa giornata e per questi motivi sarete anche più reattivi e svegli in tutte le attività che dovrete affrontare, raggiungendo spesso ottimi risultati. Voto - 7,5

Cancro: dovrete sacrificare una parte della vostra giornata programmata per il partner in favore di alcune mansioni urgenti da svolgere al lavoro.

Non vi preoccupate: riuscirete comunque a godervi la serata in compagnia della vostra anima gemella e contemporaneamente ottenere degli ottimi risultati, soddisfando le esigenze del vostro datore di lavoro. I single si metteranno alla ricerca di qualcosa che animi la loro vita. Voto - 7,5

Leone: Luna in trigono al segno dell'Ariete, farà in modo che abbiate sempre una visione positiva della vostra situazione, riuscendo così a fare molto più di quello che credevate possibile, soprattutto in ambito lavorativo.

In amore non avrete rivali, ed otterrete sempre la massima comprensione da parte della vostra anima gemella. I single potranno trovare facilmente l’amore e vivere momenti intensi e romantici. Voto - 9

Vergine: Giove in quadratura al segno del Sagittario, potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Forse a causa di un errore commesso in precedenza, il partner preferirà mantenere le distanze. Lasciate che la situazione si calmi un po’ prima di reagire. I single non otterranno grandi risultati nella loro ricerca all'amore. Molto meglio l'ambito lavorativo, dove sarete sempre pieni di iniziative e tutte le vostre proposte saranno coronate dal successo. Voto - 6,5

Bilancia: Sole ancora in quadratura al vostro segno durante la giornata di lunedì. Sarete inarrestabili per quanto riguarda la sfera sentimentale, in più, avrete modo di chiarire alcuni punti deboli della vostra relazione, prima che prendano il sopravvento. I single non avranno tempo da dedicare all'amore, lasciando più spazio al lavoro oppure agli amici. Al lavoro, la vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Voto - 8

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno, ancora una volta, vi permetterà di alzarvi la mattina carichi di energie da spendere soprattutto per il vostro partner, regalandovi tante emozioni e una forte intesa di coppia. Se siete single e vi manca il coraggio di dichiararvi alla persona che amate, appoggiatevi a ad un vostro amico, ma non arrendetevi. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa inizierà a cambiare, e vedrete aprirsi nuove prospettive per il futuro. Voto - 9

Sagittario: Giove in quadratura al vostro segno, vi permetterà di fare il punto della situazione, considerati i pochi impegni. Avrete modo di chiarire alcuni punti interrogativi che vi assillano da qualche tempo. Alla fine, sarete più sereni e consci della vostra attuale situazione. Chi è single, potrebbe non riuscire ad ottenere i risultati sperati. Sul posto di lavoro, fate tesoro dei consigli di un collega che vuole solo mettervi sulla giusta strada. Voto - 7

Capricorno: tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente durante la giornata di lunedì. Cercate di non combinare guai con il partner, anche se il vostro amore non è cambiato. I single dovranno fare attenzione a non impicciarsi troppo degli affari altrui. Al lavoro, gli influssi di Venere vi daranno un po’ di noia e potreste farvi sfuggire delle buone occasioni per il vostro futuro. Datevi da fare se volete ottenere qualcosa. Voto - 6,5

Acquario: in amore otterrete la stabilità e le sicurezze desiderate, ma anche situazioni stimolanti e passionali, soprattutto per i single, che si concentreranno al massimo per fare colpo su una persona in particolare. Sarà tutto sommato una giornata di routine per le coppie stabili. Al lavoro sarà una giornata pesante, e non vedrete l'ora che finisca. Se potete, fate una pausa di tanto in tanto per recuperare le forze. Voto - 7

Pesci: Mercurio in trigono, potrebbe darvi agitazione per quanto riguarda un progetto importante. Se siete sicuri di quello che avete fatto, non avete nulla di cui preoccuparvi. Siete ambiziosi e volete raggiungere importanti traguardi, è comprensibile. La vita di coppia prosegue senza novità, ma fate attenzione al partner che forse si attende qualcosa in più. I single non avranno tanta voglia di mettersi alla ricerca dell'anima gemella. Voto - 7,5