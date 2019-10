L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì diventa molto intenso e passionale grazie all'entrata di Venere in Scorpione. La passione e la sensualità camminano di pari passo nella relazione a due e garantiscono splendidi momenti di intesa non solo per lo Scorpione ma anche per Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, che potrebbero diventare anche possessivi nei confronti della persona amata. Di seguito l'approfondimento planetario dedicato a ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: una Luna amichevole dal cielo astrologico dell'Acquario propone sensazioni affettuose anche se molto libere. Forse un distacco emotivo potrebbe essere provocato da un modo di rompere con il passato per dare svolte radicali al presente.

Toro: Venere dissonante poiché in quadratura potrebbe sprigionare pensieri ossessivi e proporvi dei meccanismi manipolatori nei confronti del partner che prevedono un subdolo rapporto vittima-carnefice.

Luna dal canto suo non aiuta con i suoi influssi in quadratura, quindi attenzione e cercate maggiore equilibrio nell'amore.

Gemelli: una nuova apertura mentale lambisce la coppia e vi accorgerete di aver bisogno di maggior dialogo per concretizzare il rapporto amoroso. Un'eccezionale perspicacia farà quasi intravedere gli ostacoli prima che questi si presentino sulla strada, evitandoli così alla perfezione e giocando d'anticipo.

Cancro: molto sensibili, riuscirete a captare le debolezze del partner e a capirne i bisogni, entrando in contatto con le emozioni in modo magnetico e quasi viscerale. I lati oscuri del carattere della persona amata saranno un libro aperto grazie a Venere posizionata favorevolmente in Scorpione.

Leone: attenzione a un influsso lunare in opposizione che fa intravedere dei progetti amorosi la cui concretizzazione potrebbe essere utopica.

Molto insicuri, potreste mancare di una valutazione obiettiva quindi muovetevi con cautela nel rapporto di coppia.

Vergine: pacati e tranquilli all'apparenza, non sempre riuscirete a manifestare l'amore che provate al partner ma il coinvolgimento è di sicuro profondo. Come tutte le sensazioni segrete celate nella propria interiorità, l'amore si tinge di mistero e freme e ribolle dietro le quinte, nascosto ma pronto a mostrarsi accattivante.

Previsioni astrali

Bilancia: l'astro venusiano si è trasferito nel domicilio astrologico adiacente ma lascia una scia amorosa che viene illuminata costantemente dal Sole ed è resa molto sensuale e vigorosa dalla presenza di Marte nel segno. Via libera all'amore appassionato che non prevede limiti.

Scorpione: l'amore diventa molto intenso con Venere che entra nel segno e spinge la sensualità a livelli mai toccati prima.

Le emozioni prendono forma e si manifestano con una costanza affettiva che a volte diventa però troppo possessiva.

Sagittario: Venere e Mercurio molto vicini al segno gratificano l'amore e garantiscono benessere insieme a Giove. Dovrete essere voi a canalizzare queste energie positive nel rapporto amoroso, avviando un miglioramento benefico per entrambi.

Capricorno: via libera all'intensità dei sentimenti che con Venere benefica e complice con Saturno e Plutone, attua una presa di coscienza della relazione a due che scava in profondità nella coppia, non accontentandosi della superficie delle apparenze. Percepirete il bello e l'amore in ogni angolo più recondito.

Acquario: Luna molto carica di energia positiva è lì pronta ad elargire intuizione, creatività e spontaneità ma attenzione a tenere a bada un desiderio di avventura che fa svolgere una vita in movimento e minaccia di intaccare la tranquillità di coppia.

Pesci: sensuali ma anche molto irrequieti, sentirete l'influenza venusiana che insieme a Mercurio dallo Scorpione, sprigiona pensieri piacevoli e intuizioni che potrebbero diventare fortunate se riusciste a tenere a bada la gelosia e a osservare la situazione in maniera più obiettiva.