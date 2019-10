L'Oroscopo di venerdì 11 ottobre 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro?

Bene, togliamo subito ogni dubbio in merito mettendo sul piedistallo più alto il simbolo astrale del Toro, valutato nel periodo con le cinque stelline in classifica. Per i restanti segni, a poter contare su una giornata certamente positiva, anche se non esente da piccoli impuntamenti o lievi nervosismi, saranno senz'altro Ariete e Vergine, in questo contesto preventivati a quattro stelle. Purtroppo, fanalini di coda secondo le previsioni zodiacali del 11 ottobre gli amici appartenenti al segno dei Gemelli e del Leone sottoscritti con le tre stelle relative ai periodi sottotono. Andiamo ad approfondire l'Astrologia in relazione ai singoli segni.

Classifica stelline 11 ottobre

Il venerdì interessante la quinta giornata dell'attuale settimana è alle porte dunque è lecito domandarsi cosa porterà di interessante ai sei segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. A rispondere come al solito è la nostra nuova classifica stelline improntata sul giorno 11 ottobre 2019. Abbiamo già svelato in apertura che Toro, Ariete e Vergine, nel frangente, saranno sostenuti a pieno titolo da un'ottimo cielo astrale. Vediamo pertanto chi vedrà confermati i propri sogni e chi invece dovrà riporre le speranze ad altra data.

A seguire l'esaustiva scaletta con le stelline attribuite ai singoli segni:

★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli, Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 11 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata di fine settimana sarà assolutamente valida anche se non troppo eclatante in termini di positività. Le stelle prevedono in questa fase terminale un periodo in linea di massima indirizzato tutto verso la discreta positività.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si presume possa essere un frangente non troppo difficile da portare a buon fine. Se il partner è esigente e non transige su "certe cose" (che ben sapete!) come dargli torto? Anche voi dell'Ariete, però, in quanto a testa dura, non scherzate mica... Diciamo che vi piace essere sempre al centro dell’attenzione e per questo non guardate in faccia a nessuno, nemmeno alla persona amata!

Come dire, il modo migliore per tentare di rovinarsi la giornata. Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel lavoro, intanto, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti. In questo caso le stelle consigliano di essere cauti in ciò che farete, giusto per evitare eventuali conseguenze negative.

Toro - Questo fine settimana per voi del Toro si annuncia ottimo e davvero vivibile in tutti i sensi. Gli astri consigliano di "aggiustare il tiro", relativamente ad alcune situazioni messe in campo da poco: siate decisi e concisi, ok? Presto potrebbero arrivare notevoli conferme in merito a quelle questioni che sapete. In amore, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati, ok? Single, siete pronti ad approfondire (eventualmente) le prossime conoscenze? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi porterà la meritata fortuna. Nel lavoro, sarà un periodo così ricco di ottimismo che vi sarà quasi impossibile distogliere il vostro interesse verso gli affari gli impegni. Se ve lo potete permettere, staccate pure la spina dalla solita routine e vivete senza perdere il senso della realtà.

Gemelli - Giornata di venerdì valutata abbastanza negativa dall'Astrologia del momento per i nativi. Almeno questo è il responso restituito dalle effemeridi quotidiane e messo in chiaro nella attuali predizioni. Quindi si profila una giornata abbastanza pesante per molti Gemelli, in questo frangente valutati in periodo 'sottotono'. In amore le stelle invitano ad una calma programmata a priori: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, pertanto molti di voi non reggeranno per niente tale situazione. Evitate di sbottare alla vostra maniera ma cercate di mettere in tavola le cose che non vanno e, per una volta, fatevi rispettare. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio e iniziate rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche un solo sorriso disarmante. Nel lavoro, potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani: cercate dunque di evadere per sfogare privatamente la vostra delusione, magari pensando al altro.

Le predizioni del giorno 11 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in linea di massima è proprio questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Dunque, cercate di stare fermi e non fate nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Le previsioni di venerdì prevede in amore, parlando più in generale, avrete difficoltà a conformarvi ai desideri del vostro partner. A stuzzicare la vostra aggressività sarà il modo in cui la persona amata potrebbe esprimersi o il modo in cui porrà eventuali problemi: calma, agitarsi non porta a nulla, ok? Single, per le cose importanti come i sentimenti sarebbe bene (soprattutto in vista del prossimo weekend) non avere fretta: rischiate di non comprendere bene quali sono le direzioni giuste da prendere, perciò moderatevi. Nel lavoro intanto, siete quasi arrivati all'obiettivo, adesso è proprio il caso di mollare. Dopo tutta la fatica fatta precedentemente servirà solo pazientare.

Leone - Il prossimo venerdì è un periodo messo in conto dagli astri come "sottotono" per molti di voi Leone. Visto il periodo poco affidabile cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni inutili e in serata mettete in conto di andare a letto abbastanza presto... La giornata di metà settimana in alcuni casi vi vedrà affaticati: soprattutto in amore potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione e distacco. Attenti, l’indifferenza è nemica della coppia e potrebbe rovinare una bella giornata, sappiatelo! Single, potrebbero esserci incontri importanti o semplici avventure, in entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Nel lavoro, vi aspetta una giornata abbastanza stancante ma assolutamente non negativa. Sul tardo pomeriggio arriveranno le risposte che aspettavate da tempo e potrete dire che il sacrificio e l'attesa saranno stati ampiamente ripagati.

Vergine - La giornata in esame in questo contesto sarà da considerare buona, anche se con possibili "piccoli diversivi" potenzialmente dannosi per il vostro umore. In generale dovrete affrontare qualche piccolo imprevisto, intoppi o cavilli burocratici: non demoralizzatevi, certamente riuscirete a trovare quella forza in grado di farvi dribblare le varie difficoltà. L'oroscopo di domani, 11 ottobre, intanto consiglia in amore di sorridere un po' di più, soprattutto in caso di stress o impegni gravosi. Potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con molta calma. Innanzitutto il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito, ma ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner. Se single invece, alcune nuove conoscenze si riveleranno particolarmente stimolanti ai fini di un inizio di relazione. Intanto cercate quindi di coltivare l'amicizia appena nata così come fareste con una piantina, con tanto amore e dedizione, poi il resto verrà in automatico. Nel lavoro infine, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano interessanti opportunità ma non subito: per il momento state calmi e sereni.

