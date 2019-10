L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di sabato racconta di una Luna ancora in Gemelli che ama viaggiare con la fantasia. Liberi e leggeri come l'aria, non solo i Gemelli ma anche Bilancia, Acquario, Ariete e Leone potranno vivere l'amore in maniera sensazionale, conciliando una spiccata sensibilità a una lucidità mentale che rende le relazioni a due speciali. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: rifuggirete le atmosfere serie che non appartengono a un modo di amare brioso e molto frizzante. Una profondità di pensiero si miscela al sentimento, realizzando un mix intrigante e molto interessante per la relazione a due.

Toro: l'influsso uraniano combinato alla vicinanza lunare innesca il desiderio di viaggiare. Che sia dal punto di vista pratico o con la mente, desidererete scivolare via dalla storia per sorvolare nuovi e avvincenti orizzonti.

Gemelli: sbarazzini e molto allegri grazie a Luna nel segno, esprimerete i sentimenti in modo intelligente e brioso. Anche se sarete distaccati nel manifestare ciò che provate, non è detto che non siate meno affettuosi.

Cancro: l'opposizione di Saturno e Plutone si fa sentire e incrociando le loro energie con i nodi lunari potreste essere portati a soppesare le emozioni, quasi rinchiudendole nello scrigno del cuore per paura che queste possano compromettere i pensieri logici.

Ma attenzione che tutto ciò potrebbe procurare ansia.

Leone: la relazione di coppia diventa più profonda perché testata da un modo di approfondire i pensieri che di sicuro non rende il rapporto superficiale. Piacerà molto condividere i pensieri, le attitudini e desideri con il partner, evitando di disperdere le energie cambiando direzione amorosa.

Vergine: l'atmosfera diventa molto profonda e romantica con Venere e Mercurio molto vicini al segno, ma l'influsso lunare in quadratura rende il tutto più cupo. Come un'aquila che vuole spiccare il volo ma ha le ali legate, così l'astro d'argento insinua insicurezze che rendono gli affetti molto indecisi.

Previsioni astrali

Bilancia: vi piacerà molto parlare dei sentimenti che provate e un nuovo modo di approfondire le emozioni si fa strada nell'amore di coppia, rendendo il tutto molto coinvolgente. Giochi di parole, frasi pronunciate con il cuore acquistano un significato preciso, tanto da far passare il dinamismo marziano in secondo piano.

Scorpione: proprio quando pensavate che i desideri rimanevano un'utopia, tutto a un tratto si concretizzano in maniera inaspettata.

Venere e Mercurio sono una garanzia nel segno e anche Luna elargisce trasformazioni costruttive per l'amore.

Sagittario: la posizione complicata di Luna in opposizione crea qualche difficoltà nel modo di vivere la relazione a due e forse il partner potrebbe credervi poco affidabili. Ma non temete, le tensioni si dissolveranno grazie alla presenza benefica di Giove nel segno.

Capricorno: taglienti nel parlare, attenzione a non offendere il partner seguendo una scia aggressiva inscenata da Saturno in quadratura con Marte.

Cercate di incanalare queste energie in modo positivo, salvaguardando il rapporto amoroso da tensioni e litigi.

Acquario: l'influsso lunare dal domicilio astrologico dei Gemelli sprigiona libertà di pensiero e un'ottima combinazione tra intelligenza e sensibilità rende l'amore speciale. Meno emotivi e più logici, vivrete la relazione con maggiore lucidità mentale.

Pesci: un po' discontinui nel modo di amare poiché confusi da Luna in quadratura con Nettuno, forse questo distacco potrebbe essere inscenato da voi per sondare il terreno amoroso e mettere alla prova il partner.