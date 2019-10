Il weekend del 19 e del 20 ottobre si prospetta sereno e ricco di avvenimenti che daranno motivo ai segni dello zodiaco di potersi distrarre, divertirsi e magari anche di concedersi qualcosa di diverso dal solito. Sarà il caso dei nativi dei segni della Bilancia, della Vergine, dell'Acquario e dei Pesci.

Saranno invece meno disposti a circondarsi di persone i nativi dei segni dei Gemelli e del Sagittario.

A seguire, le previsioni astrologiche del fine settimana del 19 e 20 ottobre.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il partner, ma non solo, avvertirà un deciso atteggiamento distacco da parte vostra. Il sabato quindi potrebbe essere una giornata in cui preferirete stare da soli, mentre la domenica passata in compagnia di un amico vi farà riflettere positivamente.

Toro: intesa di coppia in rialzo. Una cena romantica o qualunque altra cosa che vi faccia passare un buon fine settimana farà benissimo a voi ed al vostro partner.

Non ci saranno risvolti erotici, ma saranno comunque ore speciali per entrambi.

Gemelli: irascibili. Decisamente fuori dalla portata del partner e della famiglia, avrete voglia di evadere dalla vostra routine che vi ha creato non solo stress, ma anche qualche dissidio. Fare a meno delle altre persone in questo fine settimana vi aiuterà a rilassarvi al meglio.

Cancro: qualcosa vi distrarrà dal lavoro, e potrebbe essere un weekend decisamente faticoso se qualcuno non vi salverà in extremis da un affare poco vantaggioso.

La domenica trascorrerà serena e priva di contrattempi.

Leone: più stressati, ma anche più forti sul piano del rendimento lavorativo. Avrete molto da fare sul piano pratico, ma anche molto prolifici sull'organizzazione e pianificazione dei vostri affari. I guadagni quasi immediati saranno un incentivo per organizzare uno strappo alla regola.

Vergine: vi concederete qualche sfizio, ma senza tralasciare la vostra vena lavorativa, che in questo fine settimana sarà al massimo. Alternare una cosa e l'altra sarà il punto cardine di questo weekend, ma ci saranno anche delle sorprese inaspettate.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto permissivi sia nei vostri stessi confronti che in quelli del partner. Tanto amore e passionalità saranno al primo posto nella giornata di domenica, mentre vi attende tanto shopping nella giornata di sabato.

Scorpione: in miglioramento. Avete avuto una settimana molto tosta sul fronte lavorativo, ora tutto ciò che vi servirà sarà essenzialmente avere del relax e divertimento con il vostro partner.

Sarete molto affiatati anche nell'ambito dell'amicizia.

Sagittario: vi dedicherete a un hobby, come guardare una serie tv, o potreste passare il sabato al cinema. Sicuramente avrete modo di fare qualcosa che vi soddisfi senza mancare ad aspettative altrui. Domenica con qualche incombenza lavorativa.

Capricorno: tanto amore, anche da parte di amici e familiari. Avrete anche un rapporto più complice e solidale con i colleghi, ma non dimenticate di dover essere sempre tenaci nei momenti più cruciali dei vostri progetti.

Acquario: entusiasti. Qualche buona notizia vi renderà estremamente euforici, e vi farà fare anche qualche follia dal punto di vista economico. Attenzione a non essere troppo spendaccioni, in questo periodo potreste avere qualche problema.

Pesci: carenti di forze fisiche, ma molto creativi sul piano mentale. Avrete mille idee in testa, anche se saranno poche quelle che riuscirete a portare a compimento. Il sabato sarà la giornata meno produttiva in tal senso, ma di contro l'amore sarà dalla vostra parte.