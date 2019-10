L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre annuncia nuovi impegni per l'Acquario, mentre per il Capricorno ci sarà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale c'è una condizione astrologica di grande forza. La condizione lavorativa potrebbe non essere stata delle migliori in questo periodo, ma ben presto potreste ricevere una chiamata molto importante.

L'aspetto sentimentale della vostra vita è stato un po' trascurato a causa di alcuni pensieri che al momento non vi rendono tranquilli.

Toro: in amore la situazione sarà parecchio altalenante: alcuni di voi non sono convinti dei propri sentimenti e questo potrebbe causarvi una grossa sofferenza interiore. Cercate di essere prudenti e riflessivi. Le storie che da tempo sono in crisi potrebbero essere messe seriamente in discussione.

Gemelli: questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre porterà dei contrasti in ambito sentimentale. Alcuni potrebbero dover accettare dei compromessi per andare avanti con la loro storia, ma non tutti saranno decisi a farlo. In queste giornate potrete chiarire alcune situazioni conflittuali.

Cancro: nell'ultimo periodo non siete molto costanti. Tendete a vivere relazione che vi coinvolgono in maniera forte inizialmente, ma in seguito il vostro interesse sembra andare scemando.

Attenzione alle tentazioni che vi presenteranno davanti.

Leone: Luna in aspetto dissonante vi porterà ad essere maggiormente riflessivi rispetto al solito. Recentemente avete dovuto affrontare parecchie difficoltà, anche dal punto di vista della salute. Adesso vi state riprendendo e cercando di risolvere le vostre problematiche.

Vergine: in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre, potreste essere alla ricerca di maggiori risposte e di stabilità lavorative.

In questi giorni potreste mettere in discussione molti aspetti dalla vostra e anche chi vi sta vicino potrebbe essere coinvolto dalle vostre decisioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: con il vostro impegno potreste raggiungere ottimi risultati anche se potrete aver a che fare con una competizione molto accesa da parte dei colleghi. Riuscirete comunque a trovare il lato positivo di ogni situazione.

Scorpione: c'è una grande energia e una buona vitalità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. In questo periodo basterà poco per farvi perdere la calma e mandare all'aria anche i progetti più importanti. Non dovrete lasciare che la vostra impulsività condizioni la vostra vita in maniera irreparabile.

Sagittario: in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre potrete affrontare delle discussioni rimaste in sospeso.

Non rimandate le decisioni, ma cercate di risolvere i vostri disguidi nel più breve tempo possibile. Non aspettatevi che chi vi sta vicino sia d'accordo con tutte le vostre scelte.

Capricorno: le ultime giornate sono state parecchio pesanti per voi, ma adesso ci sarà un buon recupero. Potreste aver in mente la realizzazione di progetti importanti in questo periodo, ma dovrete iniziare fin da ora a portarvi avanti. Sul lavoro potrebbe esserci qualche situazione complicata da dover risolvere.

Acquario: avrete tanti impegni da portare avanti e dunque potrebbe esserci una fase di tensione e di stress. Cercate di programmare le cose più importanti da fare, in modo tale da essere il più precisi possibile con le scadenze.

Pesci: nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre vedrete le conseguenze positive del vostro impegno. Avrete bisogno di recuperare l'intesa con il partner.