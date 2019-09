La giornata di mercoledì 9 ottobre sarà piena di amore e di riappacificazioni, come nel caso dei segni di acqua. Meno incentrati sull'aspetto sentimentale saranno quelli di fuoco, in particolare l'Ariete ed il Leone. Il Capricorno sarà dolce, la Bilancia divertita. Ottime prospettive di dialogo per il Toro, ma spetterà a lui saperle affrontare nel verso giusto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: irritati.

Probabilmente sarà una di quelle giornata in cui nessuno potrà avvicinarsi a voi. Sarà bene isolarvi per un po' e calmarvi con qualcosa che davvero vi dia tranquillità e ristabilisca l'equilibrio.

Toro: qualcuno con cui avete litigato si affaccerà alla finestra con buone intenzioni. Sarà un'occasione adatta per chiarire un eventuale fraintendimento.

Gemelli: rincontrerete qualcuno a cui eravate particolarmente affezionati e con cui ristabilirete un contatto più prolifico e duraturo.

L'umore potrebbe giocare un ruolo chiave in questa nuova armonia.

Cancro: attenti e guardinghi. Avrete modo di capire che ci sarà qualcuno che ronza attorno ad una persona a cui tenete in modo particolare, perciò aguzzate la vista e prestate la massima attenzione.

Leone: indifferenti. Ci saranno delle attenzioni che il partner potrebbe pretendere, ma vi dimostrerete poco interessati alla cosa, facendo allontanare la persona amata.

Vergine: vi concentrerete moltissimo sull'aspetto lavorativo che non richiederà i progetti in senso stretto, ma continuerete ad eseguire l'ambito puramente pratico. Fate attenzione alle distrazioni che incombono in serata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: divertimento a tutto spiano. Gli amici saranno degli ottimi compagni di avventura per una esperienza completamente fuori dalle righe. Sarà meglio allacciarsi le cinture di sicurezza e godervi la giornata.

Scorpione: innamorati. Vi sentirete completamente alla mercé del vostro partner, tanto che potreste avere qualche dimenticanza però non così importante. Amore e tenerezza in primo piano.

Sagittario: sul posto di lavoro non ci saranno novità, ma sarete voi ad attuare un nuovo progetto al quale molti dei colleghi parteciperanno entusiasti. Ci sarà anche un cambiamento repentino dell'umore.

Capricorno: momento di dolcezza estrema con il partner o comunque con un familiare a cui voi siete piuttosto legati.

Lasciatevi andare.

Acquario: un evento vi darà la carica giusta per iniziare la giornata in modo migliore rispetto ai giorni precedenti. Fate però attenzione alla salute, qualche malessere stagionale potrebbe rallentarvi.

Pesci: giornata di tenerezza, in cui voi e il partner finalmente vi verrete incontro per qualche situazione che vi ha lasciati a lungo sulle spine.