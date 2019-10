Nella giornata di venerdì 15 novembre i nativi sotto vari segni dello zodiaco faranno progetti sul posto di lavoro come il Sagittario, altri si toglieranno molti sfizi come i Pesci ed il Leone. L'umore migliorerà in modo sensibile per i nativi dei segni dell'Ariete e della Vergine. Conquiste per Scorpione, il Cancro sarà molto stressato.

Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: umore in miglioramento.

Qualche ora di riposo in più e qualche ora in compagnia delle persone amate vi daranno molto più buonumore, ma anche più energia e allegria. Qualche acquisto sarà ben gradito.

Toro: le vostre energie sono arrivate quasi al limite, quindi anche il vostro lavoro ne subirà le conseguenze. Concedetevi dello svago e del divertimento con i vostri amici.

Gemelli: sul posto di lavoro potreste assistere ad un litigio che però voi riuscirete a sedare senza alcun problema.

Avrete delle idee fantasiose da mettere in atto e da proporre anche agli altri.

Cancro: lo stress lavorativo vi ha leggermente provato, quindi farete di tutto per rendere il lavoro meno faticoso. Procederete più lentamente, ma sarete comunque al massimo della concentrazione.

Leone: qualche gita fuori porta, o comunque uno strappo alla regola fuori casa, sarà oggetto di discussione all'interno della famiglia o della coppia.

Cercate di venirvi incontro con qualche compromesso.

Vergine: qualche momento di divertimento sul posto di lavoro allenterà notevolmente la tensione degli ultimi giorni. Molta dell'intesa con i colleghi sul posto di lavoro però potreste non averla con i familiari.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nonostante molte novità positive si affacceranno in questa giornata, non avrete l'umore adatto per esserne contenti.

Avrete la tendenza a cercare cose che al momento non sono alla vostra portata.

Scorpione: farete conquiste, soprattutto se sarete in grado di essere meno introversi e più inclini a discussioni impegnate. Salute al top, le energie non vi mancheranno affatto, nemmeno per quanto riguarda l'eros.

Sagittario: sarete molto efficienti ed energici sul posto di lavoro, ma anche in casa. Avrete l'ispirazione giusta per riorganizzare la casa, e anche eventualmente un trasloco.

Un piccolo malessere vi coglierà in serata.

Capricorno: stressati. Avrete voglia di rimanere a casa e non vedere di gente per qualche ora. Avrete troppo nervosismo e troppo sonno arretrato per ragionare lucidamente sulle vostre prossime mosse.

Acquario: ancora qualche idea da mettere in atto, ma ci anche saranno dei divertimenti che non riuscirete ad ignorare. Fate attenzione ai malanni stagionali.

Pesci: entrerete in aperto conflitto con il partner, ma non vi lascerete prendere dallo sconforto. Piuttosto, vi troverete in vena di togliervi qualche sfizio che volevate fare da tempo.