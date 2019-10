Nuova giornata e nuovo oroscopo per tutti e 12 i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 16 ottobre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento migliore nel lavoro. Per il Capricorno Luna aiuta i rapporti.

Ariete: in amore il mese scorso ha portato qualche calo, adesso dovreste recuperare tono e vigore. Nel lavoro entro la fine dell'anno un certo progetto può cambiare.

Toro: in campo sentimentale dovrete dare maggiore spazio ad una storia che potrebbe diventare interessante. Nel lavoro la Luna nel segno porta maggior voglia di fare, ma attenzione a possibili liti.

Gemelli: a livello amoroso state vivendo un buon momento di recupero, da domani le cose andranno ancora meglio. Nel lavoro evitate di prendere le cose troppo sul personale e cedere a polemiche. Presto arriveranno novità e potrete recuperare e trovare soluzioni.

Cancro: in amore le prossime settimane saranno importanti, vivrete un buon momento con il partner. A livello lavorativo meglio evitare complicazioni e contrasti in questa giornata. C'è maggiore stanchezza nell'aria, cercate di recuperare a livello psicofisico.

Leone: per i sentimenti Luna in opposizione che genera qualche conflitto. Nel lavoro giornata difficile da gestire, alcune scelte non sono state confermate.

Vergine: per i sentimenti i prossimi giorni saranno davvero interessanti. Nel lavoro attenzione alle scelte che farete, forse avrete già programmato qualcosa per l'inizio del nuovo anno.

Previsioni e oroscopo 16 ottobre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale giornata che metterà un po' di contrasto nelle relazioni, cercate di non mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro se c'è stata una disputa, non sarà difficile riuscire a risolverla.

Scorpione: per i sentimenti programmate qualcosa che possa aiutarvi a migliorare un rapporto. A livello lavorativo, se ci sono alcuni problemi da risolvere, meglio stare attenti perché la giornata porta confusione.

Sagittario: a livello sentimentale vivrete una buona situazione astrologica in questa giornata. Con una persona conosciuta da poco può nascere qualcosa di importante.

Nel lavoro, invece, un affare potrebbe essere concluso in questi giorni.

Capricorno: in amore Luna favorevole per i rapporti, mettetevi in gioco. Nel lavoro evitate di fare troppo e di distrarvi in questi giorni.

Acquario: a livello amoroso vivrete un po' di stanchezza, non tutte le relazioni funzionano come vorreste. Nel lavoro è probabile che abbiate qualcosa da recriminare, meglio prendersi tempo per ragionare.

Pesci: in amore vivrete una fase di nervosismo, cercate di fare in modo che non crei problemi nei vostri rapporti. Nel lavoro successo in arrivo e novità, ma tenete sotto controllo il recupero salutare.