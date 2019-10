L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali promettenti per i nuovi amori.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: una storia che non riesce a prendere il volo a causa della vostra indecisione, richiede maggiore attenzione da parte vostra. E' il momento di prendere in mano la situazione, avete tergiversato già fin troppo.

Toro: molto emotivi con Luna nel segno, vivrete le sensazioni in modo eccitante poiché lambiti dall'influsso uraniano che fa sperimentare l'amore anche andando controcorrente.

Attenzione però a una Venere in opposizione che potrebbe procurare qualche noia in ambito sentimentale.

Gemelli: un corteggiatore non aspetta altro che un sì per concretizzare l'amore che prova, ma ultimamente siete distratti forse dagli impegni familiari o lavorativi. Attenzione però a non rimandare oltre l'approfondimento delle sensazioni che provate, potreste perdere una preziosa opportunità.

Cancro: che ne dite di dare una forte scossa all'amore?

Venere e Mercurio sono complici di una buona comunicazione emotiva che esterna i sentimenti con spirito romantico. Passate all'azione, vincendo una timidezza e una pigrizia che non fanno passare allo step successivo.

Leone: ciò che Luna trova rassicurante, non sarà piacevole per Venere in quadratura ed ecco che un atteggiamento spavaldo fa capolino nel modo di vivere i nuovi amori. Tutto ciò potrebbe essere sprigionato da ferite del passato non ancora cicatrizzate.

Vergine: per molto tempo avete cercato una persona che vi capisca e infonda sicurezza nella vita. Forse l'avete trovata ma non riuscite a lasciarvi andare o ad apprezzarla come lei vorrebbe. Mercurio schiarirà le idee insieme a una Venere molto propizia per l'amore.

Previsioni astrali promettenti

Bilancia: la tattica non funziona in amore, piuttosto cercate di attingere a quella diplomazia sofisticata che scongiura le paure interiori e dà la massima considerazione alle nuove sensazioni amorose.

Il modo di approcciarsi all'amore è poco considerato e non tiene conto di alcune difficoltà che sono dietro l'angolo.

Scorpione: in amore, attenzione a non proiettare su un probabile futuro partner un lato del carattere che non volete riconoscere. Un modo di fare molto altalenante che cerca di aprirsi all'amore, ma rimane ancorato alle proprie sicurezze, viene sprigionato da una Venere in opposizione a Luna.

Sagittario: va bene contare sulle proprie forze, ma almeno una volta potreste dare un po' di fiducia a una persona che è entrata da poco a fare parte della vostra vita. Giove sarà complice nel concedere una nuova possibilità all'amore.

Capricorno: pronti a lottare per amore con coraggio e senza piegarvi alle avversità, tuttavia Plutone in quadratura con Sole ammonisce questo modo propulsivo di passare all'azione che non valuta i pro e i contro delle nuove opportunità sentimentali. Spesso troppo ambiziosi, rifiuterete consigli e ripensamenti.

Acquario: liberi e insofferenti alle regole, seguirete una scia indipendente che è il risultato di Luna in quadratura con Venere. Mercurio scombussola un po' le idee nei confronti delle nuove opportunità sentimentali.

Pesci: in amore la perfezione non esiste, quindi non ricercate l'impossibile in un probabile futuro partner. Forse dovrete fare maggiore chiarezza nei sentimenti che provate, ridimensionando le aspettative.