Nella giornata di martedì 19 novembre l'amore sarà un motivo di gioia solo per alcuni segni come quello dello Scorpione, mentre per i Pesci la situazione sentimentale sarà alla base del loro malumore. La stessa cosa si verificherà per il segno dei Gemelli, mentre il segno del Leone si avvicinerà agli affetti molto più di quanto abbiano fatto durante questo mese. Di seguito, le previsioni degli astri, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ancora sulla cresta dell'onda per le faccende lavorative, vi darete da fare anche per un amico in difficoltà e che chiederà il vostro ampio supporto. Sarete generosi, ma attenzione a chi vorrà approfittarne.

Toro: scarichi già di primo mattino. Ancora non vi sarete ripresi dal vostro senso di spossatezza, e si renderà necessaria una pausa che preveda un programma per “ricaricarvi” come si deve.

Gemelli: qualche gelosia causata dal partner vi metterà molto sotto pressione per qualche aspetto della vostra vita, lavoro compreso. Qualche piccolo malessere potrebbe farvi innervosire ulteriormente.

Cancro: sarete ancora piuttosto di malumore, e molte persone tenderanno ad allontanarsi per un senso di amor proprio. Su lavoro inaspettatamente ritroverete un vostro equilibrio, riuscendo ad avere un rendimento eccellente.

Leone: giornata dedicata agli affetti. Che sia in famiglia oppure il partner, avrete molte energie e tenerezza da regalare e che saranno ripagate con sincerità. Ottime le relazioni con i colleghi, ci sarà meno tensione.

Vergine: vorreste avere il partner fuori dai giochi, dal momento che il lavoro vi sta assorbendo rapidamente le energie. Quindi lo eviterete a tutti i costi, anche se questi vorrebbe trascorrere qualche ora con voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanto shopping vi attende, così come molte iniziative interessanti che coinvolgeranno gli amici più cari ed una serata del tutto originale da trascorrere con loro. Qualcuno sarà oggetto di discussione.

Scorpione: il partner vi darà occasione di fare qualcosa di divertente ma anche di riflettere su un eventuale progetto a due che vi delizierà. Momenti di felicità in serata, con tanto eros a ravvivare la vostra relazione.

Sagittario: pensare a qualcosa da fare nel corso della settimana vi aiuterà a smorzare il senso di stress causato dal lavoro. Ci saranno delle interessanti proposte progettuali a cui non potrete rifiutare.

Capricorno: una frenata sul campo lavorativo vi darà occasione di capire che non riuscirete a lavorare come si deve, se continuerete a pensare alle faccende personali anche sul posto di lavoro.

Acquario: un amico chiacchierando vi darà degli spunti per ravvivare la vostra giornata lavorativa.

La salute potrebbe darvi qualche problema a livello di energie, ma voi non demorderete rimanendo in casa.

Pesci: dissapori con il partner. Qualche motivo indurrà voi e la vostra metà a litigare in modo molto acceso. Purtroppo per ora non ci saranno chiarimenti, ma potrete comunque contare su un amico fidato.