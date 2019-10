Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Plutone e Saturno in Capricorno mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove permarrà in Sagittario come Marte in Bilancia ed Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro. Di seguito le previsioni astrali del 1° novembre per i 12 segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti.

Oggi i nati del segno sembreranno non accusare la stanchezza mentre lavoreranno alacremente ai loro progetti professionali. Tale atteggiamento stacanovista sarà apprezzato dal capo.

2° posto Toro: pieni di energie. Venerdì dove i nativi, con ogni probabilità, faranno un bel carico di energie che potranno indirizzare dove meglio prediligono ricavandone copiose gratificazioni morali.

3° posto Sagittario: opportunità.

Alla corte dei nati Sagittario in queste 24 ore potrebbe giungere un'allettante proposta professionale che, però, sarà da 'leggere' sul medio-lungo termine per coglierne le reali fattezze.

I mezzani

4° posto Leone: relax. Dopo un periodo zeppo di cambiamenti la giornata odierna potrebbe servire ai nativi per fare il punto della situazione riorganizzando le idee, in modo da ponderare con dovizia le prossime mosse da effettuare.

5° posto Scorpione: confidenze. Un pensiero particolare sembrerà non volerli lasciare in pace e saranno molti i nativi che, per 'alleggerire la mente', opteranno per una confidenza verso una vecchia amicizia.

6° posto Pesci: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Pesci potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro celere aiuto sarà ben apprezzato.

7° posto Bilancia: poco lucidi. La fluidità e la lucidità di pensiero oggi potrebbe far difetto durante la giornata; quindi sarà doveroso che venga posta la massima attenzione mentre si svolgeranno le attività lavorative più rischiose.

8° posto Ariete: umore basso. Il tono umorale in questo primo giorno di novembre potrebbe non essere ad alti livelli facendo optare i nati Ariete a prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da evitare controproducenti gaffe.

9° posto Bilancia: straniti. L'ambiguo comportamento di un'amica potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, chiederanno numi all'interessata.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bugiardi. Una menzogna che i nativi hanno detto qualche giorno addietro potrebbe venire a galla mettendoli in 'cattive acque' nell'ambiente professionale. Probabilmente se la caveranno anche stavolta, non essendo licenziati.

11° posto Acquario: cambi di rotta. Le asperità planetarie odierne 'sottolineano' la voglia dei nativi di rivoluzionare la loro vita ed oggi toccherà, con tutta probabilità, all'ambiente professionale dove sentiranno il viscerale bisogno di cambiare 'aria'.

12° posto Cancro: stressati. Le incombenze che oggi dovranno portare a compimento i nativi saranno probabilmente più del solito a tale mole di lavoro li stresserà oltremodo. Amore in stand-by.