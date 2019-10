La giornata di lunedì 18 novembre sarà una giornata impegnativa, ricca di lavoro ancora in sospeso. Ma soltanto alcuni segni dello zodiaco riusciranno a cavarsela immediatamente, come nel caso del segno della Bilancia e del segno del Capricorno. Sommersi di lavoro anche i segni dell'Ariete e del Leone, ma sapranno essere efficienti e soddisfatti allo stesso tempo. A seguire, le previsioni degli astri della giornata, per tutti e dodici i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: già di prima mattina sarete letteralmente sommersi dal lavoro, dai vari impegni che vi arrecheranno oltre alla fatica tipica del lunedì. Otterrete, però, i primi successi e questo vi farà sentire bene.

Toro: vi sveglierete decisamente stanchi e potreste non essere al massimo della forma. Sarà necessaria un po' di attività fisica e un regime alimentare più adeguato alle vostre esigenze.

Gemelli: avrete un atteggiamento fin troppo distratto per i gusti del vostro datore di lavoro e potreste essere ripresi in modo abbastanza severo. Cercate di non dare a vedere il fatto di avere un po' la testa fra le nuvole.

Cancro: il vostro atteggiamento irritato sul posto di lavoro potrebbe inevitabilmente trasformarsi in qualcosa di più. Il consiglio sarà quello di calmarvi il più possibile per essere comunque efficienti.

Leone: di buonumore e pieni di energie, sarete abbastanza competitivi nonostante sarà un lunedì mattina pieno zeppo di affari e di progetti da portare a termine. Positività anche in famiglia e nella coppia.

Vergine: confusi. Vi converrà prendervi qualche minuto in più di pausa, perché, ora come ora, non sarete molto produttivi, tanto meno in seguito. Prendetevi un pomeriggio di relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana comincerà in modo piuttosto sereno e senza troppe situazioni antipatiche sul posto di lavoro.

Meglio il pomeriggio, con tanto relax da condividere con un amico per chiacchierare del più e del meno.

Scorpione: l'amore vi regalerà qualche momento di tenerezza e di distensione: il lavoro al mattino si prospetta abbastanza lineare e senza intoppi burocratici con cui avere a che fare.

Sagittario: un po' nervosi a causa di alcune tensioni familiari ma sarete in grado di lasciare a casa le questioni personali per concentrarvi in modo decisamente efficiente.

Capricorno: avrete molto di cui occuparvi, per cui non ci sarà molto spazio per lo svago e gli interessi in genere. Avrete però qualche successo lavorativo su cui poter contare e ottenere guadagni immediati.

Acquario: avrete un problema di carattere pratico da risolvere, ma vi servirà necessariamente l'aiuto di qualcuno che sappia bene come farlo. Il partner potrebbe lamentare delle negligenze nei suoi confronti.

Pesci: troppo nostalgici per vivere serenamente questa giornata. Forse qualche avvenimento vi avrà ricordato un episodio del passato che per voi è stato decisamente doloroso. Distrarvi non vi servirà a molto.