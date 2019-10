Si conclude la settimana per tutti e dodici segni zodiacali e parte l'ultima domenica del mese di ottobre. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 27 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere ancora un momento di forza in amore. Per i Gemelli polemiche da gestire nel lavoro.

Ariete: in amore positiva questa domenica che vi invita a trascorrere più tempo con la persona amata.

Con una persona della Vergine rapporti migliori. Nel lavoro qualcuno ha perso un ruolo ma a breve occuperà un'altra carica.

Toro: per i sentimenti altra giornata che vi invita ad evitare scontri, chiarite tutto quello che non è andato bene questo mese. Nel lavoro state andando avanti, ma è probabile che abbiate perso qualche occasione, ma ora c'è bisogno di capire che cosa rimane. I nuovi progetti sono però favoriti.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna in aspetto positivo, ci saranno momenti migliori con la persona amata. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo ma anche alle polemiche a cui potreste andare incontro con soci e collaboratori.

Cancro: in amore con una persona della Bilancia e dell'Ariete potreste discutere. A livello lavorativo non mancano le novità che arriveranno in tempi brevi.

Leone: per i sentimenti stelle conflittuali, le prime giornate di novembre, però, vedranno Venere favorevole quindi rapporti migliori.

Nel lavoro non dovete pretendere di ottenere qualcosa adesso, evitate anche di andare contro qualcuno, rischierete di buttare all'aria qualcosa.

Vergine: in amore c'è ancora energia e in questi giorni potrete decidere se continuare una storia oppure no. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, ma occorre ricordare che in questo periodo ci sono troppe tensioni nell'ambito professionale.

Bilancia: a livello amoroso con una persona del Leone o del Sagittario potrà nascere un sentimento interessante.

Nel lavoro state cercando di recuperare un ruolo che avevate perso, anche se alcune alleanze però non vi convincono.

Scorpione: per i sentimenti ora è più facile parlare, torna la voglia di stare insieme alla persona amata e questo anche grazie a Venere nel segno. A livello lavorativo c'è un progetto importante da realizzare anche se economicamente non avete grandi disponibilità. Non mancheranno comunque le occasioni.

Sagittario: per i sentimenti si può tentare un recupero con una persona del Leone o della Bilancia se ci sono stati dei contrasti. Nel lavoro questo è un cielo positivo che vi aiuterà a risolvere alcuni problemi nati da poco.

Capricorno: a livello sentimentale domenica che può portare qualche momento di agitazione in più, cercate di fare solo le cose in cui credete. Nel lavoro le persone che vi stanno attorno non devono contraddirvi perché sarete particolarmente nervosi.

Acquario: per i sentimenti giornata interessante, lo sarà ancora di più quella di domani. Nel lavoro, se avete lasciato un'attività a favore di un'altra, è probabile che ci siano ancora vecchi contenziosi da gestire.

Pesci: per i sentimenti domenica positiva e lo sarà ancora di più la giornata di domani. A livello lavorativo contatti favoriti: ci sarà una maggiore serenità tra voi, soci e collaboratori.