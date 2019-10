Nella giornata di martedì 29 ottobre la Vergine e il Capricorno si organizzeranno per fare qualcosa di grandioso, che li distragga definitivamente dalla routine della loro vita. L'amore però potrebbe non brillare particolarmente per il Leone, alle prese con alcuni litigi con il partner, e per i Pesci, che non saranno per niente disposti a trascorrere la giornata con la propria metà.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cambierete atteggiamento molto in fretta, forse a causa di qualche pensiero di troppo che aleggia nella vostra testa già da un po' oppure di un litigio non del tutto “digerito”.

Toro: potreste non essere molto volenterosi, forse perché il lavoro in questa giornata sarà più ripetitivo del solito e non vi darà alcuno spunto. Tollerate la vostra situazione, sicuramente le cose miglioreranno.

Gemelli: ancora amore e intesa fra voi ed il partner, mancherebbero soltanto quei chiarimenti che altrimenti potrebbero far nascere discussioni sfavorevoli e rovinare l'atmosfera.

Cancro: sarete molto rilassati, le uniche cose che potrebbero rovinarvi un po' la giornata saranno il lavoro che non andrà molto liscio e qualche tensione con i colleghi. Fortunatamente però questi contrasti non dureranno molto.

Leone: litigi. Il partner potrebbe farvi qualche richiesta che vi metterà fortemente in difficoltà o in discussione, a seconda di quale sia. Ci saranno momenti di esasperazione che dovrete assolutamente sedare.

Vergine: qualcuno vi proporrà di andare per un po' fuori città, ma starà a voi accettare oppure no. Di certo avrete bisogno del tanto sospirato “stacco” dalle faccende lavorative, quindi cogliete l'occasione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste assumere i panni di investigatori per indagare a fondo sul vostro partner. Dovete comunque basare la vostra relazione sulla fiducia, perciò datevi del tempo.

Scorpione: dalla vostra bocca uscirà qualche venatura sarcastica a proposito di qualcuno che mal sopportate, ma dovrete trattenervi un po' per amore del quieto vivere.

Sagittario: sarete molto abili negli affari di stampo finanziario, e non mancheranno grandi aspettative sul posto di lavoro per i giorni futuri.

Le energie saranno dalla vostra parte, ma anche la salute.

Capricorno: decisamente irritati a causa di qualche insuccesso, troverete libero sfogo in qualche hobby o magari sotto le coperte. Organizzare un pigiama party però potrebbe essere decisamente più divertente.

Acquario: amore in primo piano. Vi dedicherete anima e corpo al partner, anche facendo qualcosa che interessi il suo lato goloso. La serata si prospetta molto focosa, quindi non perdete tempo inutilmente.

Pesci: sarete molto “repulsivi” nei confronti del partner, tanto che potrebbe definirvi lunatici. Effettivamente in questi giorni vi state esprimendo con atteggiamenti diametralmente opposti gli uni dagli altri.