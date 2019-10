Procede la prima settimana del mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per la giornata di giovedì 3 ottobre 2019? Per il Toro questa giornata non sarà semplice a livello sentimentale, mentre per il Cancro, potrebbe esserci un calo a livello fisico. Buon momento invece per il segno zodiacale della Bilancia, che recupererà In campo sentimentale.

Previsioni astrali da Ariete e Vergine

Ariete: in amore è possibile che nascano delle polemiche, cercate dunque di evitare il più possibile discussioni inutili.

Con Marte in opposizione è possibile un calo anche nel settore professionale.

Toro: la forza fisica è in calo. A livello lavorativo dovrete accettare le proposte in arrivo. Per quel che riguarda l'amore, Venere presto sarà in opposizione, è quindi il momento di chiarire le situazioni in sospeso.

Gemelli: buona energia per i nati sotto questo particolare segno. Se ci sono delle questioni da chiarire in amore, fatelo al più presto.

Nel Lavoro, sono in arrivo delle soluzioni.

Cancro: situazione sentimentale a vostro favore, cercate però di non essere troppo critici. In campo lavorativo siete in attesa di novità. Qualche problema potrebbe riguardare il livello fisico.

Leone: Giove è dalla vostra parte, ma in ogni caso in questa giornata potrebbero nascere delle discussioni. In campo professionale potrete vincere una sfida.

Vergine: sono in arrivo giornate di forza in campo sentimentale, nel frattempo dovrete cercare di non discutere troppo. Nel lavoro è possibile che qualcuno vi faccia innervosire.

Astrologia del giorno per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: bel recupero a livello sentimentale in queste giornate, cercate di fare le cose con calma. In campo professionale, con Saturno dissonante potreste sentirvi stanchi.

Scorpione: giornata affaticata, evitate di agitarmi. In amore, è un buon momento per fare dei passi avanti.

Sagittario: a livello lavorativo state valutando delle nuove prospettive.

Mentre in campo sentimentale, tutti i nati sotto questo particolare segno in questa giornata si lasceranno travolgere da una nuova passionalità.

Capricorno: giornata interessante in campo sentimentale, potrete vivere delle belle emozioni. Chi ha vissuto una crisi di recente, troverà una soluzione, ma nei prossimi giorni. Nel lavoro cercate di eliminare le agitazioni, perché potrebbero esserci delle questioni da risolvere.

Acquario: per quello che riguarda gli affari, questo non è un periodo al top, ma i progetti iniziati nel tempo, vanno portati avanti. In campo amoroso potreste vivere dei disagi.

Pesci: con la luna dissonante potreste sentirvi sottotono in amore, ma grazie a Mercurio favorevole riuscirete presto a recuperare. In campo professionale vi sentite più attivi.