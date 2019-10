Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio.

Durante il corso di questo mese sarà bene non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi, meglio non esagerare e cercare di concedersi qualche momento in più di riposo. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Acquario, ottobre 2019: amore, lavoro e salute

Amore: i sentimenti non saranno tra i favoriti durante il mese di ottobre 2019 per i nati sotto il segno dell’Acquario, anche chi vive in coppia non sarà immune a questi influssi e potrebbe vivere dei momenti sottotono.

Non saranno crisi pesanti quelle presagite dagli astri, ma a causa degli impegni lavorativi o di problemi legati all’aspetto finanziario, l’Acquario potrebbe essere un po’ assente nel rapporto e il partner potrebbe risentirne. Non sarà inoltre un mese favorevole per fare nuovi incontri e anche le relazioni nate da poco potrebbero vivere dei momenti di instabilità. Le ultime settimane del mese si riveleranno le più difficili per il segno, è possibile che gli scontri diventino più frequenti, qualcuno potrebbe anche decidere di interrompere il proprio rapporto di coppia.

Gli astri consigliano di essere cauti ed evitate di prendere scelte in prenda alla rabbia.

Lavoro: gli astri non sono in opposizione per quanto riguarda il lavoro e gli affari e, soprattutto durante le prime settimane di ottobre, potrebbero nascere delle opportunità interessanti per l’Acquario. Certo niente sarà regalato al segno durante il nuovo mese e conseguire gli obiettivi prefissati richiederà impegno e costanza, bisognerà inoltre scontrarsi con dei momenti estremamente sottotono, in cui ci si sentirà insoddisfatti e incapaci di raggiungere la meta.

Si tratta comunque di poche giornate, comprese soprattutto tra il 15 e il 23 del mese, durante le quali sarà bene limitare i contrasti e le polemiche sul luogo di lavoro.

Salute: la forma fisica dell’Acquario durante il mese di ottobre 2019 non è al massimo e, soprattutto durante la seconda metà del mese, qualcuno potrebbe risentire di qualche acciacco fisico e di un calo di energie. Il consiglio degli astri per il nuovo mese è quello di evitare gli sforzi eccessivi, sarebbe bene non richiedere al fisico di fare più del dovuto e concedersi, quando possibile, un momento di riposo e relax.