Eccoci con l'Oroscopo di domani, martedì 22 ottobre. Prima di scoprire cosa ha in serbo questa giornata per ciascun segno è bene tenere presente che la Luna si trova in fase calante in Leone. Gran parte dei segni si ritrovano a fare i conti con una vita frenetica che molto spesso lascia affannati. In vista della fine del mese, avremo a che fare con un martedì importante e soprattutto introspettivo.

Tra gioie e dolori, tra sole e pioggia per qualcuno ci saranno delle novità sentimentali o lavorative. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno e relativa classifica top e flop.

Previsioni dell'oroscopo del 22 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 3° posto - Siete sempre in prima linea. Se qualcuno vi chiede di fare una cosa, non vi tirate mai indietro anche se non ne siete invogliati. Avete dei desideri da voler realizzare ma c'è qualcosa che vi frena, una preoccupazione o un'angoscia.

Il vostro è un segno che possiede del potenziale, ma qualcosa vi blocca. In passato sono accadute delle faccende incresciose che vi hanno causato dei problemi e allo stesso tempo vi hanno anche aperto gli occhi. Fate tesoro delle esperienze passate, vi serviranno in futuro per non ripetere gli stessi eventi. In questa giornata, la Luna vi appoggia e favorisce svaghi e passione.

Toro - 12° in classifica - Lavoro, soldi e premi, queste sono le cose che generalmente vi interessano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Avete un ammiratore segreto ma non ve ne rendete conto. Viviamo in un'epoca piuttosto particolare in cui si ha timore di fare il primo passo. Questo martedì presenta un po' di intoppi e difetti. Avrete a che fare con delle faccende da sbrigare entro la serata. Alcune situazioni vi causano ansia e agitazione. Provate con una bella camomilla o con una passeggiata all'aria aperta. Non sperperate troppo o avrete difficoltà a sbarcare il lunario.

Gemelli - 7° posto - L'oroscopo di domani apre le porte ad una giornata fertile che promette di far fruttare eventuali semine. Ma le previsioni vi mettono in guardia dalle probabili discussioni lavorative o famigliari. Informatevi, trovate una guida e non temete il giudizio altrui altrimenti avrete dei rimpianti. Per scongiurare possibili ritardi, affrettate il passo oppure cercate di alzarvi un pochino presto al mattino.

Evitate di fare tardi la sera anche se vi riesce difficile per colpa dell'insonnia.

Cancro - 5° posto - Sono giornate in cui avete bisogno di calma e tranquillità. Tutto attorno a voi è frenetico e poi ci sono persino dei piccoli dolori fisici che vi tormentano, magari la cervicale o un influenza stagionale. L'amore, per le coppie sposate e non, è bellissimo. Di recente ci sono stati dei litigi ed in passato avete affrontato una crisi.

Ora le cose procedono meglio rispetto a prima, coccolatevi di più. Questo è un segno che ama la famiglia, l'infanzia e il romanticismo. Talvolta vi capita di provare dei pensieri contrastanti o di vedere dei complotti. Siete molto riflessivi, quindi dedicate questa giornata a fare il punto della situazione e a stilare una lista delle cose che vorreste realizzare. Un passo alla volta e si raggiunge la meta.

Leone - 8° posto - Siete nel bel mezzo di una situazione delicata e a tratti agitata, ciò dipende prettamente dalla Luna nel vostro segno. Siete in balia degli eventi, desiderate un po' di tranquillità e serenità. Il vostro umore è altalenante e spesso è messo a dura prova. In questo martedì ad accompagnarvi potrebbe essere l'apatia, la frustrazione o la rabbia. Tutto quello che dovete fare è portare pazienza e prendervi del tempo. Dedicatevi alla cucina, alla lettura o alla vostra persona. Dimenticate eventuali problemi e dolori, piuttosto uscite e cercate di staccare la spina dalla solita routine.

Vergine - 9° in classifica - È probabile che in questa giornata dobbiate prendere delle importanti decisioni, magari riguardanti la sfera sentimentale. Avete una o più persone a cui volete un gran bene e vi strugge il solo pensiero che possa accadere loro qualcosa di brutto. Prendetevi una pausa di tanto in tanto, è inutile affaticarvi eccessivamente. Può capitare che con l'avanzare dell'età molte cose perdono di sapore. Magari una cosa che vi piaceva fare o che vi emozionava particolarmente tanto, ora non vi suscita lo stesso sentimento di prima.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - L'oroscopo del 22 ottobre vedono stelle favorevoli. Per tutto il resto del mese avete l'appoggio di Marte. Sono in arrivo certe notizie. Il lavoro è costellato di alti e bassi ma voi avete le giuste capacità per agguantare il successo. Il futuro potrebbe cambiare completamente a seconda della strada che sceglierete di compiere. Le coppie sono stabili e destinate a durare nel tempo. Anche se il partner potrebbe risultare fin troppo geloso, a voi piace essere al centro dell'attenzione. Alcuni single hanno paura di soffrire nuovamente. Apritevi alla vita.

Scorpione - 10° in classifica - Fino alla fine di ottobre godrete dell'influsso diretto di Venere nel vostro segno. C'è una certa presenza nella vostra vita che vi sprona a reagire ma che a volte non vi va a genio per via dei suoi modi di fare. Tuttavia, siete un segno che ha alle spalle molta sofferenza e che desidera essere semplicemente felice. Magari siete stati giudicati o avete ricevuto delle critiche che vi hanno scoraggiato. Ora i tempi sono diversi e dovete imparare a fidarvi del vostro istinto. Probabili flirt per i single.

Sagittario - 1° posto - Avete la straordinaria capacità di voler andare sempre avanti anche se tutto vi va storto. Siete un segno estremamente sicuro di voi stessi e siete consapevoli dei vostri pregi e difetti. Le persone a voi care si fidano di voi, nonostante alcuni sbagli fatti in passato. Se presi con leggerezza, certi sentimenti potrebbero rivelarsi distruttivi. Se lo si vuole, dopo la fine c'è sempre un nuovo inizio. Molte volte vi pavoneggiate ma è bene scendere dal proprio piedistallo altrimenti rischiate di attirare delle antipatie.

Capricorno - 11° in classifica - Nella vita non sempre le cose vi sono andate bene. Avete avuto degli alti e dei bassi e talvolta avete timore di essere contenti. Spesso pensate che se una giornata va bene, il giorno dopo andrà male. Dovete smetterla di fare questi pensieri negativi, la vita è fin troppo breve. Non ha alcun senso perdere giorni di vita a preoccuparsi di quello che non va. La cosa migliore da fare è voltare pagina e tagliare i rami secchi. Prendete appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, questa giornata favorisce i tagli, le diete e le cure del proprio corpo.

Acquario - 4° in classifica - L'amore è nell'aria. I single che vogliono fare delle nuove conoscenze non devono fare altro che uscire e tuffarsi nella mondanità. Dite sì a serate in compagnia e a viaggi fuori porta. Coloro che sono in cerca di un'occupazione, devono ampliare il raggio d'azione e magari guardare all'estero. Non è il caso di essere pretenziosi, si avvicinano dei tempi duri. Fate sempre affidamento sul vostro istinto e incamminatevi senza guardarvi indietro. Tutti facciamo errori nella vita ed è grazie a questi che si migliora, si cresce e si arriva alla pace dei sensi. Ricordate che 'sbagliare è umano, perseverare è diabolico'.

Pesci - 6° posto - Spesso vi trovate a fare i conti con una crisi interiore che vi causa anche attimi di panico. Ci sono dei momenti in cui vorreste essere altrove. Muovetevi sempre a favore e mai contro. Non datevi la zappa sui piedi. Quando alcune cose non vanno per il verso giusto, tendete a dare la colpa agli altri. La fortuna, l'amore e il successo sono pronti a bussare alla vostra porta ma purtroppo non conoscono la via. Quindi rendetevi 'rintracciabili'. Fate un passo per volta, uscite e allacciate contatti che vi torneranno senz'altro utili nei prossimi giorni.