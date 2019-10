Gli astri dedicati alla giornata di venerdì nell'Oroscopo segno per segno approfondiscono gli affetti e le opportunità lavorative tenendo conto delle emozioni e di una nuova sensibilità elargita da Luna in Bilancia. Alcuni cambiamenti sono avviati da transiti planetari favorevoli che esortano i segni zodiacali a prendere in mano la situazione, con intelligenza e maggiore praticità. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: piuttosto incostanti e capricciosi in amore, un atteggiamento lunatico si fa sentire e procura noie e malintesi in coppia. L'astro d'argento in quadratura non migliora le cose, anzi intralcia anche la sfera professionale rendendo l'operato insoddisfacente.

Toro: troverete alcune soluzioni geniali sul lavoro, in grado di rendere l'operato molto originale e aggirando gli ostacoli con un arguzia che solo Urano sa garantire.

In amore, si prospettano splendidi momenti di intimità.

Gemelli: più aperti ai contatti sociali, approfondirete il lavoro con una grinta in più e puntando sull'influenza positiva del satellite notturno che crea nuovi stimoli e sprigiona nuovi interessanti contatti. In amore, cercate di rispondere a qualche interrogativo con intelligenza e maggiore sensibilità.

Cancro: Luna in quadratura rema contro e causa alcuni intralci sentimentali capaci di rendere tesi i rapporti amorosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sul lavoro, gli astri esortano a concentrarvi di più sul lavoro svolto, aprendo la mente con maggiore lucidità.

Leone: una nuova sensibilità lambisce gli affetti e ciò è provocato dalla vicinanza lunare che rende le sensazioni più ammalianti e magiche. Molto socievoli ed eleganti, i single potranno concretizzare l'amore con incontri interessanti. In campo lavorativo dovrete risolvere alcuni interrogativi per sbloccare delle situazioni in sospeso.

Vergine: molto temerari in amore, seguirete una scia volitiva che combina alla perfezione azione e intuizione. Buono il lavoro se affiancherete a uno spiccato spirito di iniziativa anche l'immaginazione.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Luna entra nel segno e garantisce una marcia in più in amore poiché in congiunzione con Marte. Molto passionali e ultrasensibili, attenzione a utilizzare bene queste energie, altrimenti rischierete di incombere in scatti d'ira improvvisi.

In campo professionale, risolverete alcune tensioni lavorative in via amichevole.

Scorpione: gli influssi solari si miscelano a quelli mercuriani e venusiani, benedicendo l'amore e garantendo profondi momenti di affetto in famiglia. In ambito professionale, non lasciatevi prendere da dubbi e incertezze mettendo in discussione le vostre capacità solo perché troppo insicuri.

Sagittario: è un momento fortunato sia per il lavoro che per gli affetti.

Giove veglia sulla situazione sentimentale e Luna e Marte dalla Bilancia concretizzano i sogni, facendovi passare all'azione con determinazione.

Capricorno: Plutone è garante di splendide sensazioni e anche il sovraffollamento planetario presente in Scorpione è benefico per concretizzare gli affetti. Dovrete solo dedicare maggior tempo all'amore, limitando un sovraccarico lavorativo che potrebbe stressarvi.

Acquario: buone le sensazioni e la vita diventa più attiva con Luna in aspetto favorevole. Garbati ed eleganti, cercherete un'intesa armoniosa con l'ambiente circostante, intrecciando rapporti profondi e seguendo il bisogno di stare sempre in compagnia. Attenzione alla sfera lavorativa, dove potreste essere incostanti nel curare gli interessi giornalieri.

Pesci: Nettuno nel segno invita a fare il punto della situazione in amore così come nel lavoro. Alcuni cambiamenti si stanno attuando, ma dovrete essere voi a trovare il modo giusto di adattarvi a un'evoluzione intelligente e sensibile.