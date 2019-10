L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede dei programmi importanti per la Bilancia, mentre ci saranno dei nuovi incontri per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata, dovrà cercare di chiarire le cose al più presto possibile. Il lavoro prenderà gran parte della vostra giornata, ma dovrete cercare di non trascurare la famiglia.

Un po' di nervosismo non mancherà.

Toro: in questo periodo non siete molto tranquilli, ci sono alcune cose che sembrano preoccuparvi parecchio. Tra mercoledì e giovedì potrebbe essere previsto un confronto in amore. Chi ha un'attività commerciale in proprio dovrà darsi molto da fare. A livello fisico potreste accusare parecchia stanchezza.

Gemelli: in amore, quella dal 28 ottobre al 3 novembre sarà una settimana molto particolare.

Attenzione alle storie impossibili, che vi porteranno solo a sprecare parecchia energia senza ottenere alcun risultato. Sul lavoro sarà un periodo molto importante, perchè in previsione ci sarà la chiusura di alcuni contratti decisivi.

Cancro: in questo periodo non avrete molte certezze che vi rassicureranno. Le relazioni che non vanno bene da tempo potranno essere chiuse. Trascinarsi dietro storie che non vanno è controproducente per voi.

Chi è single potrà conoscere nuove persone. In questo periodo dovrete cercare di pensare più a voi stessi.

Leone: chi ha avuto qualche problema sul lavoro, potrebbe scaricare il proprio nervosismo in amore. Grazie a Venere potrete fare un incontro importante. In ambito lavorativo potrete fare delle richieste importanti. Per recuperare sarà il periodo giusto.

Vergine: in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre potrete fare delle scelte importanti in ambito sentimentale.

Se c'è qualche piccola incomprensione potrete cercare di risolverla. Se qualcosa non andrà per il verso giusto sul lavoro, cercate di non prendervela troppo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: saranno delle giornate positive da vivere con le persone a voi più care. Nel fine settimana potrete prendere decisioni importanti. Chi ha avuto qualche problema di salute avrà la possibilità di recuperare in questo periodo.

L'amore vi aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi ogni situazione.

Scorpione: qualche piccolo nervosismo per problemi fisici ed economici. Nonostante le vostre difficoltà, qualche persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto. Riuscirete a vivere emozioni diverse rispetto al vostro solito.

Sagittario: per chi è stato single ultimamente si prospetta un buon periodo in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre.

In ambito economico dovrete prestare attenzione a non spendere troppo. Nel weekend ci sarà un po' di nervosismo e farete più fatica del solito.

Capricorno: qualcuno potrebbe ricevere una bella proposta o sorpresa. Attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate che potrebbero ripercuotersi negativamente sul vostro futuro. Avrete bisogno di rilassarvi, anche se ci sarà ancora un po' di pressione nell'aria.

Acquario: se siete alle prese con una relazione che fatica ad andare avanti, dovrete per forza di cose prendere delle decisioni. A livello lavorativo ci sarà un bel recupero. La vostra stabilità emotiva verrà messa più volte a dura prova, ma dovrete cercare di mantenere il controllo.

Pesci: in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre potrebbero esserci degli incontri inaspettati. Chi sta conducendo un lavoro part-time riceverà delle belle notizie. In questa fase della vostra vita sarete sicuramente più allegri e spensierati.