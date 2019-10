L'Oroscopo di mercoledì approfondisce transiti planetari efficaci per dare una svolta alla vita, potenziando il settore lavorativo e impegnando tutte le energie per evolvere. Marte dalla Vergine garantisce una sferzata di energia e anche Giove in Sagittario attua una fase di espansione che potrà essere benefica anche per la sfera affettiva. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: la vicinanza di Saturno dalla casa astrologica decima invoglia a revisionare le scelte lavorative, perfezionando il proprio percorso professionale.

Un'ampia capacità critica però potrebbe mettere in discussione le storie amorose e provocare tagli irrimediabili.

Toro: il senso del lavoro è molto spiccato e Saturno dal Capricorno sottolinea con garbo le falle presenti nei progetti, per individuare e correggere eventuali errori. Anche la sfera amorosa richiede uno stravolgimento costruttivo per i sentimenti e Urano sarà di sicuro l'artefice di questa rivoluzione dei sensi.

Gemelli: influssi non molto favorevoli tra Giove e Marte si fanno sentire e fanno vivere le sensazioni amorose a fasi alterne. In ambito lavorativo, non scenderete a compromessi anche se da queste decisioni ne vale la realizzazione dei propri progetti.

Cancro: Saturno in opposizione potrebbe mostrare dei limiti che arginano un po' la sfera lavorativa ma forse farà il punto della situazione per spronarvi a dare sempre il massimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche in amore non abbiate timore di osare per paura di non essere all'altezza delle situazioni.

Leone: Luna in Scorpione rende i pensieri più malinconici e pesanti mentre anche Urano vi sfida a fronteggiare alcune situazioni familiari tese. Potrete contare però su Mercurio che potenzia la comunicazione sia in ambito lavorativo che in amore.

Vergine: Marte potenzia il sex appeal e i single potranno aprirsi a splendide avventure amorose.

La vicinanza di Venere è garante di sensazioni speciali, attenzione solo a Marte che in quadratura con Giove accende una spia luminosa su un atteggiamento altalenante che passa da un'aggressività ribelle alla capacità di correggere comportamenti sbagliati.

Previsioni astrologiche

Bilancia: Mercurio ancora presente nel segno acuisce l'intelligenza e in sinergia con Venere e Sole apre uno splendido orizzonte all'amore.

Siete alla ricerca di un rapporto che procuri benessere e l'astro mercuriano garantisce splendide novità. Buono il lavoro anche se dovrete stare attenti a non lasciarvi prendere dalla pigrizia.

Scorpione: Luna attinge la sua forza da Marte presente in Vergine e garantisce un dinamismo che diventa intuitivo. Riuscirete ad ottenere i risultati sperati in campo lavorativo dove dimostrerete le vostre capacità.

In amore la vicinanza di Venere e Sole allontaneranno dubbi e paure.

Sagittario: Giove dietro il suo aspetto bonario cela una certa preoccupazione che viene potenziata da Marte in Vergine. Da questo quadrato astrale scaturisce quindi la necessità di indirizzare bene le energie per espandere la sfera vitale e ottenere una nuova evoluzione più fiduciosa nelle proprie capacità.

Capricorno: Plutone nel segno partecipa in sinergia con Saturno alla quadratura con Venere, riportando a galla alcune sensazioni tenute nascoste in un angolo del cuore. La sfera lavorativa e gli orizzonti che sembravano espandersi, a un tratto si ridimensionano grazie a Saturno, ma solo per consolidare le posizioni acquisite.

Acquario: gli obiettivi più importanti della vita passano al primo posto e niente e nessuno fermerà una carica molto dinamica e più consapevole che farà superare gli ostacoli con grinta. Forse dovrete impegnarvi più del solito anche in campo affettivo, ma i risultati arriveranno e saranno copiosi.

Pesci: il desiderio di espandervi di Giove viene frenato da Marte in opposizione a Nettuno che sprigiona paure e timori difficili da tenere a bada. Ma siete sulla buona strada della consapevolezza e capirete che per ottenere un benessere economico e sentimentale dovrete lottare molto, ma gli sforzi saranno premiati.