L'Oroscopo della settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre prevede un periodo ricco di emozioni per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito sentimentale potrebbero esserci delle tensioni abbastanza forti. Alcuni potrebbero essere nostalgici e pensare ad una persona da cui magari vi siete allontanati in passato e che adesso vorreste vicino.

Non sarete molto positivi e ciò renderà difficile anche avere il giusto umore per affrontare le vostre giornate lavorative.

Toro: chi si è separato da poco o ha chiuso una relazione, potrà finalmente ritrovare del tempo da dedicare a se stesso. In ambito lavorativo Giove non vi sarà più opposto e ciò vi permetterà di ottenere ottimi successi. Attenzione a non scontrarvi con persone che hanno una certa importanza professionale.

Gemelli: quella dal 30 settembre al 6 ottobre sarà una settimana importante per capire cosa realmente provate per il partner che avete al vostro fianco. Chi è sposato da tempo o convive, potrà chiarire i propri sentimenti nei confronti del partner. Sole vi regalerà un'ottima energia e vi renderà parecchio attraenti.

Cancro: grazie a Giove sul vostro segno zodiacale potrete vivere grandi emozioni sul piano sentimentale.

Dovrete abbandonare la vostra pigrizia e cercare di ritornare concentrati sul vostro lavoro. Chi è alle prese con una nuova professione, potrebbe scontrasi con qualche collega.

Leone: si prospettano delle ottime novità in ambito sentimentale. Potrebbe esserci qualche battibecco che creerà non poche tensioni nella vostra vita. Sarete chiamati a schierarvi e non potrete non prendere una decisione. Mercurio vi darà la possibilità di mettere in atto le vostre idee e di trarne dei vantaggi economici.

Vergine: certe volte non siete in grado di lasciarvi andare. In questa settimana dal 30 settembre al 6 ottobre dovrete cercare di esprimere tutti i vostri sentimenti senza paura. State vivendo in una condizione astrologica molto strana ed è probabile che per chi ha un'attività in proprio possano sorgere dei problemi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sul lavoro potreste fare un salto di qualità molto importante, ma dovrete dimostrare di avere pazienza e tenacia.

Cercate di mantenere la calma e di non riversare tutte le vostre problematiche nella relazione di coppia. Il susseguirsi di certe situazioni complicate potrebbero causarvi un forte stress.

Scorpione: avete bisogno di sicurezze, sia sotto l'aspetto sentimentale che economico. La vostra vita lavorativa sarà molto interessante e potreste ottenere delle grosse soddisfazioni. Non fatevi distrarre dalle tensioni in famiglia, che inevitabilmente potrebbero rendervi nervosi.

Sagittario: nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre potreste sentirvi attratti da una persona parecchio complicata. Riflettete bene prima di gettarvi in una situazione che molto probabilmente non riuscireste poi a gestire. La situazione sarà decisamente migliore per chi non avrà intenzione di impegnarsi seriamente.

Capricorno: in amore avete dovuto affrontare diversi problemi, la maggior parte dei quali sono stati causati dal partner e non da voi. Gli astri vi daranno la possibilità di redimervi da questo periodo di eccessiva ansia. Diverse incertezze invece in ambito lavorativo, dove vi sarà parecchio difficile mantenere la serenità.

Acquario: nell'ultimo periodo state mettendo in discussione diversi aspetti della vostra vita. State esaminando diverse cose, per capire se al vostro fianco avete realmente la persona che fa per voi. I comportamenti non del tutto chiari del partner potrebbero farvi dubitare.

Pesci: se di recente avete conosciuto una persona molto interessante, è arrivato il momento di approfondire la conoscenza. Nella settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre, avrete voglia di novità e di scoprire nuove emozioni. Chi sta portando avanti un progetto importante, potrebbe dover rivedere alcuni punti.