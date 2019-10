Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul Lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni preoccupanti e stressanti, così come non tutti potranno dedicarsi alla famiglia o trovare il riposo.

Alcuni, a causa degli innumerevoli impegni lavorativi, non riusciranno a ritagliarsi neanche un attimo di tempo da trascorrere con i propri cari, mentre altri potrebbero ritrovarsi a girarsi i pollici in cerca di qualcosa di interessante da fare.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il lavoro non sempre andrà a gonfie vele. Spesso e volentieri sarà necessario fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze e credere fermamente in sé stessi.

Qualche incomprensione potrebbe portare ad un periodo di insoddisfazione in questo ambito, mentre in amore potrebbe nascere qualche battibecco. Lo stress dovrà essere tenuto a bada.

Toro - contrariamente a quanto accade all'Ariete, il segno del Toro potrà recarsi a lavoro quasi ad occhi chiusi. I colleghi saranno persone delle quali ci si potrà fidare e cercheranno di conquistare la fiducia di questo segno.

Incomprensioni sul piano sentimentale potrebbero, invece, essere quasi sempre dietro l'angolo.

Gemelli - l'oroscopo per il segno dei Gemelli non potrebbe essere migliore: chi si trova ad attendere una promozione od un aumento sullo stipendio potrebbe ricevere finalmente buone notizie. In amore e sul piano sentimentale ci si ritroverà a ricevere attenzioni particolari dal proprio partner. Sembra essere il momento adatto per le cenette romantiche.

Cancro - chi si trova all'interno di una relazione stabile potrà dedicarsi alla realizzazione dei desideri del proprio partner, mentre chi è ancora single dovrà concedere molto più tempo alle amicizie, senza ovviamente escludere frequentazioni varie. L'amore non busserà ancora alla porta del Cancro. Sul lavoro, occhio a non sovraccaricarsi di impegni.

Leone - settimana particolare anche per il segno del Leone, costretto a cimentarsi in discussioni impossibili da evitare sul piano lavorativo.

Lo stress potrebbe portare qualche litigio anche sul piano sentimentale. Meglio trattenere le parole di troppo per non cadere in errori irrimediabili.

Vergine - l'ansia non mancherà di certo, soprattutto per coloro che attendono importanti notizie sul piano lavorativo. Il periodo sembra essere abbastanza ottimale, sia per quanto riguarda appunto la carriera che per quanto riguarda la sfera emotiva e sentimentale. Novità importanti e positive arriveranno presto dal partner o dalla persona della quale ci si è infatuati.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'inizio settimana non sarà certamente tra i migliori, con un lunedì che inizierà a caricare di stress e nervosismo il segno della Bilancia. Il piano sentimentale sarà finalmente più facile da gestire: ci si potranno aspettare sorprese romantiche ed anche un po' romantiche dal partner. I single potranno incontrare la persona giusta.

Scorpione - il lavoro andrà certamente per il verso giusto, ma non mancherà lo stress a causa degli innumerevoli impegni e delle numerose scadenze da dover rispettare. Molto favorito lo Scorpione in amore e nella sfera emotiva.

Sagittario - l'oroscopo consiglia di fare particolare attenzione sul lavoro, dove discussioni e trabocchetti potrebbero essere dietro l'angolo. Meglio cercare di espandere il cerchio delle proprie conoscenze ed amicizie e chissà, la persona giusta potrebbe avvicinarsi proprio in questo periodo.

Capricorno - in amore ci sarà da lavorare un po', evitando di chiudersi all'interno della propria fortezza e comunicando di più con il partner, magari confidando timori e preoccupazioni. Pochi intoppi sul lavoro non impediranno al Capricorno di godersi qualche giorno di relax fuori casa.

Acquario - occhio alle discussioni con il partner. Il periodo potrebbe portare al pettine molti nodi che da tempo non venivano presi in considerazione. Il troppo nervosismo potrebbe mettere a dura prova una relazione stabile. Più fortunati, invece, i single. Problemi in vista anche sul lavoro. Meglio rimandare gli impegni importanti.

Pesci - con l'armonia e la tranquillità si riusciranno ad affrontare a testa alta le discussioni con i propri colleghi. Non sempre si è visti di buon occhio da questi ultimi, alcuni dei quali cercheranno sempre di buttare fango sul nome altrui. Va meglio in amore, con un partner innamorato ed in grado di organizzare serate e sorprese indimenticabili.