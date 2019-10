Questi sette giorni si prospettano particolarmente sorprendenti di per molti segni, infatti se la scorsa settimana l'Oroscopo aveva in serbo dei cambiamenti importanti, questa volta gli astri prevedono dei forti turbamenti interiori per la Vergine e lo Scorpione, ma anche momenti di svago e libertà per Cancro e Toro. Scopriamo, dunque, quali sono le previsioni astrologiche della settimana che va dal 21 al 27 ottobre.

Oroscopo della Settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: con grande fatica vi renderete conto di essere sulla buona per realizzare un obbiettivo tanto desiderato.

Fate attenzione alle decisioni affrettate.

Toro: la settimana dei Toro sarà all'insegna dello svago, dei divertimenti e dello shopping. Non fatevi distrarre dalle cose materiali e passate del tempo anche insieme ai vostri familiari.

Gemelli: state vivendo una relazione in cui non vi sentite valorizzati a pieno. Prendete in fretta delle decisioni radicali per ritrovare un po' di tranquillità nella vostra coppia.

Cancro: in questa settimana sarete molto creativi, pieni di energia e voglia di fare.

Molta gente si sorprenderà a vedervi così pieni di vita e voi riuscirete a sorprendere tutti con qualcosa di davvero particolare.

Leone: le relazioni amorose vi daranno qualche difficoltà soprattutto nel fine settimana, farete di tutto per ritrovare la serenità cercando di non fare passi falsi.

Vergine: state affrontando un periodo turbolento sopratutto interiormente. Non siate scontrosi con chi vuole aiutarvi e cercate di combattere i turbamenti svagandovi un po'.

Astrologia dal 21 al 27 ottobre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa settimana sarete in una fase di profonda riflessione per quanto riguarda la vostra carriera lavorativa. Cercate di essere selettivi prendendo delle decisioni mirate valutando ogni conseguenza, potrebbe essere fondamentale per il vostro futuro.

Scorpione: non siete soliti accettare di buon grado i cambiamenti, sicuramente tutto ciò che sta accadendo nelle ultime settimane vi farà pensare molto, turbando i vostri momenti di tranquillità.

Sagittario: le attività intraprese negli ultimi tempi non vi danno più gli stimoli necessari per portarli a termine. In questa settimana vi farete trasportare da molte attività nuove.

Capricorno: il fine settimana vi riserverà delle sorprese davvero gradite, ma fate attenzione a non vantarvi troppo dei vostri successi con delle persone che non vi sono amiche.

Acquario: in questo periodo sarete immersi dal lavoro e dagli impegni fino al punto di dimenticare tutti vostri doveri familiari.

Un diverbio in famiglia farà cambiare il vostro umore per tutto il weekend.

Pesci: le vostre finanze stanno finendo, in questo periodo dovrete prestare molta attenzione a ciò che acquistate. Un nuovo incontro farà tremare il vostro fine settimana.