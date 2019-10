Quello appena iniziato si rivelerà un mese estremamente positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione, che godranno di un buon momento di recupero che coinvolgerà tutti gli aspetti, dalla sfera professionale alla salute. In amore, i nati sotto il segno si riscoprono romantici e passionali: sarà un buon momento per le coppie appena nate, ma anche per coloro che desiderano fare nuovi incontri. In ambito lavorativo, come già anticipato, si vivrà un momento interessante, le occasioni non mancheranno.

Energico e grintoso per tutto il mese, lo Scorpione cercherà di avvicinarsi il più possibile ai risultati ambiti. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 per i nati sotto il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Scorpione per il mese di ottobre: amore, lavoro e salute

Amore: durante il mese di ottobre 2019 i sentimenti di copriranno un ruolo di centrale importanza per i nati sotto il segno dello Scorpione, che potranno fare affidamento sul favore di Venere e Mercurio, che lo renderanno passionale e affascinante.

È un buon momento per le relazioni appena nate, che diventano via via sempre più importanti e danno sicurezze anche per il futuro, ma anche per fare nuovi incontri. I single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia finita, avranno l’occasione di fare incontri interessanti già a partire dal primo weekend del mese. Chi vive in coppia e ha un rapporto stabile da tempo, potrebbe pensare a progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Lavoro: con Mercurio nel segno a partire dal 3 e Venere che entra giorno 8, quello di ottobre sarà un mese estremamente vantaggioso per lo Scorpione anche e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. È un periodo di rinascita, in cui sono favoriti i progetti ma si potranno anche sbloccare vendite o trattative vantaggiose. È un mese in cui si potranno ottenere maggiori soddisfazioni e questo vale anche per i giovani e gli studenti.

Il consiglio degli astri è dunque quello di rischiare, non abbiate paura di esporvi, esporre un vostro progetto o avanzare una proposta. Anche dal punto di vista economico sarà un mese positivo, qualcuno potrebbe avere un incremento delle finanze.

Salute: come anticipato, quello di ottobre 2019 sarà un mese di estrema importanza per il segno e anche dal punto di vista fisico lo Scorpione vivrà un periodo positivo.

Facendo affidamento sulla protezione dei pianeti a cui a partire dal giorno 23 si aggiungerà anche il Sole, che porterà energia e vitalità, i nati sotto questo segno vivranno un mese vantaggioso, favorevole per iniziare delle cure, dei trattamenti specifici o dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e dell’alimentazione.