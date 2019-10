Martedì 29 ottobre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, il Sole e Venere nel segno dello Scorpione mentre Marte stazionerà in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi dei Pesci e Nettuno e rimarrà sull'orbita dei Pesci. Favorevoli le previsioni di giornata ai nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione, meno rosee per Ariete e Acquario.

Cancro affettuoso

Ariete: impulsivi. La loro indole impulsiva emergerà, con ogni probabilità, in maniera prorompente in queste 24 ore a causa della doppia avversità dei due Luminari. Sarà bene che non esagerino con alcune opinioni che potrebbero divenire controproducenti.

Toro: stand-by. Lo Stellium d'Acqua in onda questo martedì rallenterà probabilmente l'avanzamento professionale dei nativi, specialmente chi tra loro svolge un'attività autonoma.

Un mood 'attendista' sarebbe l'ideale per fronteggiare questa momentanea fase.

Gemelli: indaffarati. Le incombenze che i nati Gemelli dovranno affrontare in questa giornata potrebbero essere più del solito ma la loro cupidigia li spingerà, c'è da scommetterci, a tentare di ultimarli tutti ugualmente.

Cancro: affettuosi. Il clima nel focolare domestico risulterà probabilmente sereno nonché affettuoso ed il partner sarà entusiasta di tanto calore. Lavoro in secondo piano.

Leone taciturno

Leone: taciturni. Oggi i nati del segno preferiranno, con tutta probabilità, assumere un atteggiamento taciturno anziché esternare il loro malcontento in ambito familiare.

Vergine: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale questo martedì non sarà probabilmente tutto rose e fiori ed i nativi dovranno fronteggiare tali osticità con piglio risoluto se vorranno uscirne 'indenni'.

Bilancia: perplessi.

I contrasti planetari, tra tutti Marte nel loro segno con Venere in Scorpione, andranno ad inficiare il rapporto con un amico che, per via di un atteggiamento ambiguo, renderà perplessi i nativi.

Scorpione: flirt. Le occasioni d'incontro per quanto riguarda la sfera affettiva non dovrebbero mancare in questa giornata di fine ottobre ed i nati Scorpione, c'è da scommetterci, tramuteranno le conoscenze più intriganti in appassionanti flirt autunnali.

Sagittario ostinato

Sagittario: ostinati. Un po' per colpa dei Pianeti poco concilianti ed un po' per la testardaggine che spesso li contraddistingue, i nati Sagittario potrebbero risultare oltremodo ostinati in ambito professionale facendo storcere il naso a qualche collega.

Capricorno: poco lucidi. La fluidità di pensiero potrebbe difettare in casa Capricorno quest'oggi. I nativi, quindi, farebbero bene a porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle urgenze quotidiane al fine di evitare errori.

Acquario: chiarimenti. Dopo un periodo burrascoso in coppia che sembra non essersi placato del tutto. Questa giornata potrebbe risultare idonea ai nativi che vogliono un confronto dialettico con l'amato bene.

Pesci: volenterosi. Contrariamente al solito questo martedì i nati Pesci avvertiranno una prorompente voglia di darsi da fare ed il loro mood volenteroso stupirà, favorevolmente, gli affetti più cari.