Il mese di novembre per i nativi Gemelli sarà caratterizzato da una situazione in rialzo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Riuscirete, infatti, a dare del vostro meglio e a ottenere maggiori profitti. L'opposizione di Giove terminerà e saranno favoriti anche i progetti più rischiosi dove, grazie alla vostra intraprendenza, potreste riuscire a fare qualcosa in più. Situazione diversa per quanto riguarda l'ambito sentimentale, dove Venere in opposizione al vostro segno potrebbe crearvi qualche problema.

Fate attenzione: sarà un periodo piuttosto delicato. Prudenza anche per i single: se volete corteggiare una persona, siate diretti e se riceverete un rifiuto non demoralizzatevi. Dovrete attendere un bel po’ di tempo prima che la fortuna torni a girare dalla vostra parte. Cercate inoltre di procedere con serenità e ottimismo e non spendete soldi in progetti rischiosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il mese di novembre per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

Con Venere in opposizione al vostro segno, potreste avere qualche problema in ambito sentimentale: infatti si andranno a creare delle situazioni piuttosto difficili da gestire.

Fareste meglio a restare fermi e a non agitare le acque: in questo periodo qualsiasi cosa facciate potrebbe crearvi complicazioni. Situazione difficile da gestire anche per i single, che faranno fatica a fare nuovi incontri.

Buone le amicizie durante il mese. I vostri rapporti con gli amici non avranno particolari problemi. Saranno favorite le uscite che vi permetteranno di dare sfogo alla vostra voglia di vivere e che vi faranno dimenticare per un po’ i problemi della vita quotidiana.

Fortuna e salute

Ciò che riuscirete a portare a termine con successo durante il mese sarà merito vostro, considerato che la fortuna non sarà dalla vostra parte. Tuttavia, ciò che di buono ci sarà durante il mese, sarà per voi fonte di grande autostima. Ciò andrà anche a giovare sulla vostra salute, anche se v'impegnerete molto nelle vostre faccende quotidiane.

Lavoro e impegni

L'opposizione di Giove sta per terminare.

Dovrete resistere ancora un po’ prima che la vostra situazione lavorativa migliori. Infatti, avrete modo di, riuscendo inoltre a ottenere dei buoni guadagni, da mettere da parte in vista di alcuni progetti più ingenti. Se qualcuno vi propone un nuovo accordo, affare o contratto di lavoro, che potrebbe partire da dicembre o nel 2020, allora accettate. Al contrario, tutte le offerte che riguardano il mese di novembre devono essere rifiutate, perché possono nascondere alcuni tranelli e vari problemi.