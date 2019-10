L'undicesimo mese dell’anno è quasi alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno della Vergine per quanto riguarda amore, lavoro e salute durante il mese di novembre. Sarà un buon momento per i sentimenti: coloro i quali hanno affrontato dei momenti di crisi e indecisione potranno risolvere le problematiche e godere della ritrovata stabilità e complicità con il partner.

Anche gli incontri sono favoriti. Al contrario, l’ambito lavorativo presenterà dei momenti di tensione, qualcuno potrebbe essere chiamato a compiere una scelta importante. Dunque non mancheranno i momenti di stress e nervosismo e indubbiamente anche il fisico ne risentirà. Ecco di seguito le previsioni complete per il mese di novembre 2019 per il segno della Vergine su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Vergine, novembre

Amore: novembre sarà un mese vantaggioso per i sentimenti.

Chi durante il mese precedente ha attraversato dei momenti di dubbio e incertezza, potrà ora trovare delle soluzioni. I nodi verranno dunque al pettine e sarà possibile ritrovare la serenità. Chi vive un rapporto stabile ed ha superato con successo le difficoltà dei mesi precedenti, potrebbe ora pensare di fare un passo importante per suggellare la forza della propria relazione, come la convivenza, il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Un quadro astrale vantaggioso questo, che favorisce anche i nuovi incontri. Per chi è single da tempo o desidera ricominciare dopo una separazione questo è il momento ideale, l’anima gemella potrebbe non essere poi così lontana. Particolarmente vantaggiosa in tal senso si rivelerà l’ultima settimana di novembre, quando gli astri potrebbero mettere delle interessanti novità sul vostro cammino.

Lavoro: durante il mese di novembre 2019 i nati sotto il segno della Vergine che hanno lavorato con costanza ed impegno durante il mese precedente potrebbero raccogliere i risultati del lavoro svolto.

Tuttavia, se ciò non dovesse accadere, la risposta del segno sarà immediata e anche piuttosto drastica: potrebbe, infatti, consistere nel mandare tutto all’aria e cercare qualcosa che appaghi maggiormente. Con un quadro astrale come questo anche i cambiamenti sono favoriti, potrebbero portare un po’ di tensione e malumore, ma alla fine ne varrà la pena. Le stelle proteggono gli studenti e i neolaureati.

Salute: come anticipato, il mese di novembre non sarà privo di tensioni e di momenti di stress per il segno, che indubbiamente accumulerà stanchezza. Dunque soprattutto durante le prime settimane del mese qualcuno potrebbe risentire di alcuni fastidi psicofisici e malesseri stagionali. Con l’avvicinarsi del mese di dicembre tuttavia la situazione cambierà e sarà possibile recuperare le energie.