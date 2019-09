Il mese di ottobre si rivelerà un tantino faticoso per il segno, già a partire dalle prime settimane infatti qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici o malesseri stagionali. Le difficoltà non mancheranno anche per quanto riguarda i sentimenti, è un momento di alti e bassi in cui non mancano le insicurezze e i dubbi. Dunque all’interno dei rapporti di coppia saranno frequenti le incomprensioni, mentre coloro i quali sono alla ricerca di una persona da amare, potrebbero faticare a fare nuovi incontri.

Anche per il lavoro gli astri non sembrano in una posizione del tutto favorevole, non mancheranno momenti di insoddisfazione e contrasti con i colleghi. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche suo amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Bilancia su amore, lavoro e salute per il mese di ottobre

Amore: come anticipato, il mese di ottobre 2019 non sarà privo di contrasti e momenti di disagio per la Bilancia per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Saturno in posizione dissonante potrebbe spingervi a vedere tutto sotto una prospettiva pessimistica, questo potrebbe aumentare i conflitti all’interno del rapporto di coppia, ma anche crearne dei nuovi all’interno dell’ambito familiare. Quello di cui la Bilancia ha veramente bisogno in questo momento è di una persona forte al proprio fianco, che la sproni e la faccia sentire più sicura. Questo bisogno di sicurezze porterà i nati sotto questo segno zodiacale ad assumere un atteggiamento polemico e nervoso, atteggiamento che si rivelerà un forte ostacolo per coloro i quali vivono una relazione già instabile o hanno i piedi in due storie.

Il consiglio è quello di smetterla di attribuire i propri problemi a terze persone, è arrivato per voi il momento di guardarvi dentro e risolvere da soli le vostre insoddisfazioni. Anche per coloro i quali sono alla ricerca dell’anima gemella, questo non sarà un mese favorevole, al contrario le conoscenze nate e durante il mese di settembre potrebbero rivelarsi qualcosa di più durante il nuovo mese.

Lavoro: nonostante il transito di Sole e Marte nel segno a partire dal giorno 4, non mancheranno le difficoltà per la Bilancia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. È infatti un momento di stress e di insoddisfazione, qualcuno da tempo non si sente appagato e gratificato dalla posizione lavorativa che ricopre. Tuttavia gli astri mettono in guardia i nati sotto questo segno; per questo periodo sarà bene non iniziare nuovi percorsi, del tutto controproducenti.

Anche chi vuole lanciare una nuova attività, spostarsi o iniziare una nuova collaborazione non godrà del favore degli astri e potrebbe fallire. Tuttavia quello di ottobre 2019 non sarà un mese esclusivamente negativo, gli astri infatti lasciano sperare che qualcuno potrebbe ricevere delle buone novità per quanto riguarda l’aspetto economico, come riscuotere una somma da tempo attesa o un rimborso.

Salute: il nuovo mese non si rivelerà estremamente positivo per la Bilancia anche per quanto riguarda il fisico.

Ad ottobre 2019 infatti potreste risentire di un calo di energie, accusare qualche problema fisico o malessere stagionale. Lo stress la farà quasi da padrone durante questo periodo, cercate di concedervi un po’ di riposo e di dedicarvi di più alla salute.