Martedì 29 ottobre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno dello Scorpione, mentre Marte stazionerà in Bilancia. Nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove lo farà in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà sui gradi del Cancro.

Di seguito la classifica del 29 ottobre per tutti i 12 segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Pesci: volenterosi. In questo martedì la voglia di mettersi in gioco non dovrebbe mancare in casa Pesci, i quali con ogni probabilità provvederanno a ultimare alcune incombenze procrastinate nei giorni scorsi.

2° posto Scorpione: flirt. Tante le occasioni d'incontro che i nati Scorpione avranno probabilmente in queste 24 ore, alcune delle quali diverranno magnifici flirt, col benestare del Sole nel segno.

3° posto Cancro: romantici. La loro indole di inguaribili romantici emergerà prepotentemente questo martedì, rendendo come piacevole conseguenza pure sereno il clima nel focolare domestico.

I mezzani

4° posto Sagittario: determinati. La loro cupidigia potrebbe far storcere il naso a qualche collega che sperava in un atteggiamento più malleabile. L'ostinazione che dimostreranno si rivelerà probabilmente fruttuosa alla vista dei capi.

5° posto Leone: silenziosi. Il mood taciturno che i nativi potrebbero assumere nella giornata sarà influenzato dall'avverso Stellium d'Acqua che risplende nel cielo. Amore in stand-by.

6° posto Gemelli: affaccendati. Le incombenze da ultimare in questa giornata per i nati Gemelli potrebbero essere più di quelle presenti solitamente. Dopo lo scoramento iniziale troveranno, con ogni probabilità, le energie necessarie per portarle a termine.

7° posto Capricorno: distratti. Qualcosa potrebbe sfuggire all'attenzione dei nativi perché gli Astri potrebbero risultare poco concilianti, specialmente Mercurio in Scorpione.

8° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, con tutta probabilità, scarno rendendo, come conseguenza, i nati Toro inclini alla svogliatezza in questa giornata di fine ottobre.

9° posto Bilancia: perplessi.

L'ambiguo comportamento di un amico renderà perplessi i nati del segno che non sapranno se restare ad osservare o chiedere esplicitamente spiegazioni.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: sfacciati. Ogni dialogo intrapreso dai nati del segno in questa giornata potrebbe essere 'vittima' di gaffe a cui si sottrarranno assumendo un atteggiamento leggermente più diplomatico.

11° posto Acquario: revisioni amorose.

Dopo il periodo appena trascorso, spesso burrascoso, i nati Acquario avranno la possibilità di chiarire dialogando col partner a cuore aperto.

12° posto Vergine: diverbi professionali. Qualche contrasto in ambito professionale sarà da mettere in conto, a causa dello scontro tra le dissonanze dei Luminari con i Pianeti Lenti nel loro Elemento.