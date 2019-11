Novembre è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle dei dodici segni dello zodiaco per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la prima settimana del mese? Saranno giornate di recupero per la Bilancia, ma anche per il Leone, che finalmente si prepara a vivere un momento di serenità, con l'amore che torna protagonista. Il Toro al contrario potrebbe risentire dell'opposizione di Giove e del Sole.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2019, per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche della settimana dal 4 al 10 novembre 2019 segno per segno

Ariete: dopo un week end leggermente sottotono, il segno ricarica forza ed energie e si prepara a vivere una settimana positiva. Durante le prossime giornate, la determinazione ritrovata, vi spingerà a ricercare soluzioni stabili in amore e in famiglia.

È un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, gli astri favoriscono i progetti che nascono in questo periodo, ma anche le collaborazioni e i contatti con altre città.

Toro: con Giove e Sole ancora in opposizione anche durante questa prima settimana di novembre le preoccupazioni continueranno, almeno per quanto riguarda il lavoro e la sfera economica. Il consiglio è di affrontare una problematica alla volta, senza sovraccaricarvi.

In amore al contrario si potranno ottenere delle soluzioni. La serenità torna all’interno dei rapporti di coppia, ma sarà necessario mettere un punto alle vecchie problematiche.

Gemelli: quella che sta per iniziare si prospetta una settimana vantaggiosa, durante la quale con metodo ed organizzazione il segno potrà raggiungere importanti successi. È infatti un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, durante le prossime giornate potrebbero arrivare delle conferenze, ma anche delle novità.

In amore al contrario potrebbe respirarsi un clima avverso, il partner e la famiglia potrebbero sentirsi trascurati.

Cancro: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana instabile per il segno, in cui non mancheranno momenti di nervosismo e affaticamento. Qualcuno potrebbe essere alle prese con delle problematiche che ormai si protraggono da tempo, gli astri ci ricordano che non sempre le cose vanno come vorremmo e se qualcosa non funziona, bisogna lasciarla andare.

È tempo di concludere ciò che non vi soddisfa e porsi dei nuovi obiettivi. Saranno delle giornate faticose anche per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidi allo stomaco.

Leone: l’inizio di novembre porta positività e serenità al segno, che durante il mese precedente ha attraversato diversi momento sottotono. L’amore torna ad essere protagonista, ci sarà armonia all’interno dei rapporti di coppia, la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

L’ambito lavorativo potrebbe comunque riservare alcune problematiche, entro la fine dell’anno potreste dover prendere un’importante decisione.

Vergine: durante questa nuova settimana sarà bene per i nati sotto questo segno agire con cautela, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. A causa di problematiche legate alla gestione della casa o dei soldi, in famiglia e con il partner potrebbero nascere frequenti discussioni. Spesso pretendete che gli altri si comportino come fareste voi e alla fine restate delusi, imparate ad accettare le altre persone con i loro pregi e difetti, ma soprattutto ad essere onesti, parlando apertamente delle problematiche.

Bilancia: la prima settimana di novembre inizia con un buon recupero psicofisico. Il segno ricarica grinta ed energie e questo indubbiamente lo avvantaggerà, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Gli astri lasciano, inoltre, presagire un ritorno dal passato, qualcuno potrebbe incontrare una persona che non vede da tempo o trovarsi a fare i conti con vecchie preoccupazioni. Nonostante ciò il weekend ristabilirà l’equilibrio e ci si potrà dedicare all’affetto delle persone care. Anche gli incontri saranno favoriti.

Scorpione: è un momento di cambiamento e trasformazione per il segno. Durante queste prime giornate di novembre chi per diverso tempo ha dovuto lottare contro problematiche fisiche, avvertirà un buon miglioramento, finalmente le cure e i trattamenti iniziati porteranno ai risultati sperati. Migliora inoltre la situazione lavorativa e qualcuno potrebbe incrementare i propri guadagni, sopratutto se lavora in proprio o conduce un’azienda. Gli astri proteggono i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: il favore di Venere e Marte vi rende grintosi, determinati e aperti a nuove sfide. Questa prima settimana di novembre si rivelerà molto vantaggiosa per il segno sia in amore che in ambito lavorativo. A partire dalla prossima settimana Giove entrerà nel segno, questo aumenterà la vostra forza ed energia, favorendo la nascita di nuove opportunità.

Capricorno: sarà una settimana sottotono per il segno, sarete di cattivo umore. Un comportamento severo e critico nei confronti di chi vi sta vicino porterà alla nascita di conflitti e discussioni in ambito lavorativo e in amore. Anche per il fisico saranno delle giornate sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici o malesseri stagionali. Gli astri consigliano ai nati sotto questo segno di agire con cautela e prendersi cura della salute. Presto Giove entrerà nel segno e potrete recuperare.

Acquario: è un buon momento per il segno, che già durante le giornate precedenti ha avvertito un recupero psicofisico. Durante questa nuova settimana si potrà ritrovare la serenità e la complicità nei rapporti di coppia e in ambito familiare. Anche gli incontri sono favoriti per i single. Al contrario sul lavoro sarà bene essere cauti ed evitare di prendere decisioni affrettate.

Pesci: la prima settimana di novembre si rivelerà molto vantaggiosa per il segno, si potrebbero infatti sbloccare alcune situazioni di natura legale e/o economica. Momento di recupero anche per i sentimenti e gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda la sfera professionale vi sentite soddisfatti e appagati dal lavoro svolto e i riconoscimenti non tarderanno ad arrivare. Dunque non vi resta che sfruttate al meglio questo oroscopo positivo e avvicinarvi agli obiettivi prefissati in vista di un 2020 che porterà novità e nuove consapevolezze.