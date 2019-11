L'Oroscopo del giorno 12 novembre 2019 è pronto a mettere sotto analisi i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle di questo martedì? Diamo subito un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni astrali ai predetti sei simboli messi sotto torchio in questa sede. Iniziamo subito ad inquadrare, astrologicamente parlando, il prossimo martedì mettendolo in relazione direttamente con i settori della vita interessanti l'amore e il lavoro.

A fare bella figura, visto le splendida posizione al "top del giorno" messa n conto dall'Astrologia, il Capricorno: il generoso segno di Fuoco sarà direttamente interessato dai benefici effetti rilasciati dalla Luna in Toro, nel contempo in spettacolare trigono a Saturno e Plutone (pianeti presenti nel settore del Capricorno stesso). Altrettanto positiva la giornata inquadrata per gli amici appartenenti a Bilancia, splendidamente considerati in periodo da cinque stelle, giustamente a corredo del segno.

Infine, tanto per sottolineare il momento no riguardante gli ultimi due segni in classifica, le previsioni di martedì 12 novembre puntano il dito verso i nati in Scorpione e Pesci, nel frangente rispettivamente sotto pressione dalla Luna (opposizione a Sole e Mercurio) e da Venere (opposizione a Nettuno). A questo punto, ovviamente dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle quotidiane, non resta che approfondire i restanti segni analizzando per bene la giornata di questo martedì.

Classifica stelline 12 novembre 2019

Un pimpante (si spera!) martedì è già alle porte, passaggio obbligatorio verso la parte centrale della settimana in corso. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante appunto il giorno 12 novembre 2019. In primo piano, oltre ai simboli già anticipati, ovvero Capricorno e Bilancia, il periodo sorride abbastanza anche agli amici del Sagittario e dell'Acquario, entrambi valutati nel frangente con le quattro stelle relative ai periodi routinari. Adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

A seguire il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione, Pesci.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 12 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana, coincidente con il secondo giorno tra i sette a venire, è pronta a regalare un martedì sicuramente buono in ogni comparto. Sicuramente tanti di voi Bilancia sarete di ottimo umore riuscendo anche a mediare qualche momento di tensione in ambito familiare.

In amore, provate a chiudere gli occhi e sforzatevi di sognare: questa potrebbe essere la giornata giusta per poter realizzare qualche bel desiderio che finora vi era sembrato impossibile. Le stelle prevedono infatti un martedì ricco di influenze stimolanti, senz'altro in grado di far andare a briglia sciolte tutta la vostra fantasia. Single, forse vi accorgerete di aver fatto uno sgarro a voi stessi: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità.

Poiché non è mai tardi per rimediare, le previsioni del giorno invogliano ad iniziare già da subito a farlo, ok? Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche quei "famosi" riconoscimenti che aspettate. Muovetevi con astuzia per non perdere nessuna buona occasione.

Scorpione - Il secondo giorno della presente settimana, per la maggior parte di voi dello Scorpione, sarà sotto la cattiva influenza di un periodo valutato "sottotono". Sole e Mercurio, nel contempo in diretta opposizione alla Luna in Toro, saranno negativo in media del 75%. pertanto non saranno favorite le risoluzione su eventuali problemi aperti sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. In amore, visto il momento "no", mettete da parte le ripicche inutili: la buona volontà e il dialogo sincero creano sempre radici profonde, ottime da sfruttare nel futuro nei rapporti a qualsiasi livello. In generale, cercate di mettere bene in chiaro le vostre intenzioni con le persone del vostro giro, senz'altro vivrete più tranquilli e rilassati. Single, se state aspettando l'amore lasciate correre! Uscite con gli amici e non cercate qualcosa che non c'è: per ora rimandate cercando di tenere stretto quello che già (eventualmente) avete e fate passare. Nel lavoro invece, agite con prudenza se avete un’attività per conto vostro. Astri dissonanti, quindi non proprio "teneri" nei confronti del vostro segno, potrebbero dare enfasi a momenti difficili specialmente sotto l'aspetto economico-finanziario.

Sagittario - La giornata coincidente con il prossimo martedì si preannuncia positiva, ma non tale da permettervi di scherzare con il fuoco: intesi? In generale, soprattutto nei riguardi delle persone con le quali avete dissapori o conti in sospeso, cercate di non esagerare: ogni parere discordante tra di voi e la controparte potrebbe dare inizio a battibecchi infiniti, sappiatelo. In amore, non si presenteranno difficoltà eccessive: la pace che senz'altro avvertirete si tingerà di una nuova energia, il che sarà legata a stretto filo con la messa in atto di alcuni dei vostri piani più attesi. Sarà il momento di prestare particolare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza nella vostra vita amorosa. Single, in questa giornata avrete discrete possibilità di conoscere persone nuove: lasciate una porta aperta per permettere a costoro di potervi apprezzare come meritate. In generale, non mancheranno occasioni per soddisfare il vostro ego, certamente in grado di farvi primeggiare nell'ambito sentimentale, non solo per le ottime idee ma anche per l'immagine di voi che riuscirete a dare a chi avrete di fronte. Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno. Intanto cercate di domare (eventualmente) quella vostra esagerata impulsività.

Astrologia del giorno 12 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ’top del giorno’ - Il prossimo martedì in calendario sarà favoloso per voi Capricorno, soprattutto perché avrete il settore sotto la specialissima influenza della Luna: come anticipato, l'Astro della Terra sarà in ottimo trigono astrale ai vostri Plutone e Saturno. Molti avranno probabilmente la strada spianatala da eventuali vicissitudini, il che permetterà di vivere la giornata nel migliore dei modi. Le predizioni di martedì in amore indicano che senz'altro la dolce "musa dei poeti" vi sarà amica al massimo, sostenendo ogni vostra iniziativa a carattere affettivo/sentimentale. In coppia la fortuna si farà sentire abbastanza: nel gioco dei sentimenti lasciatevi condurre dal partner, che certamente avrà desiderio di apportare intelligenti cambiamenti alla vita a due. Single, le stelle di martedì hanno deciso di essere particolarmente benevoli con voi, un motivo in più per lasciarsi prendere dall'euforia e andare alla ricerca del grande amore: fatelo! Nel lavoro infine, le stelle avvisano che la buona sorte sarà con voi (ancora per un po') e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Acquario - Questo martedì armatevi di tantissima buona volontà e vedrete che il periodo, da così così, diventerà abbastanza piacevole. Parlando in generale, diciamo pure che la vostra attività quotidiana sarà protetta abbastanza sufficientemente dagli attuali transiti astrali: chi di voi è solito dare fiducia agli altri, senz'altro potrà raccogliere tangibili, seppur minime soddisfazioni. In campo sentimentale, qualcuno capirà qual è il partner giusto, altri decideranno d’interrompere una relazione in crisi. Parlando di sentimenti in generale, cercate di mantenere una certa calma evitando, per quanto possibile, le solite critiche verso le attività del partner. Single, eventuali desideri repressi vi potrebbero rendere un po' più cupi del solito. Rischiate di congelarvi quando le persone faranno gesti amichevoli nei vostri riguardi. Consiglio: uscite di più, non sprofondate in inutili dubbi e divertitevi. Nel lavoro invece, il vostro fiuto sarà impeccabile e vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri. C'è chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere, cercate di non dare troppo peso a queste persone e continuate per la vostra strada come avete sempre fatto.

Pesci - Evolverà non troppo a favore questa parte della settimana, con un martedì sottoscritto da tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Anche se la giornata sarà da considerare un po' in salita, sappiate comunque che la mente resterà ben salda e concentrata non permettendo di arrendersi alle prime difficoltà: per superare questi frangenti si vuole impegno e tanta perseveranza, sappiatelo. Secondo l'oroscopo del giorno 12 novembre intanto, riguardo l'amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno i veri protagonisti! Certamente non mancherà chi ve lo farà notare:in tal caso è consigliato contare fino a dieci, cento, mille prima di rispondere... Evitate assolutamente di reagire d'impulso. Per quanto possibile, cercate quindi di mantenere la calma e non accanitevi contro la vostra "valvola di sfogo": il partner! Se single invece, perché non provate ad essere più elastici nei primi approcci? Dai, non misurate sempre tutto sempre e solo col "vostro metro". Intanto, siate più selettivi e, se decidete di prendere a cuore una persona assicuratevi che il gioco possa valere almeno la candela, altrimenti a che pro? Nel lavoro, nelle vostre decisioni non lasciatevi influenzare dalle aspettative degli altri, contate sulle vostre forze... Discussioni e polemiche hanno messo a dura prova alcune relazioni lavorative, perciò siate diplomatici.