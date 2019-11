Durante la giornata di giovedì 19 dicembre per i nativi sotto molti segni zodiacali ci sarà più distensione, più voglia di aiutare gli altri e di fare nuove amicizie: sarà il caso soprattutto dei segni dell'Ariete, dei Pesci e della Vergine. Mentre l'Acquario ed il Toro dovranno fare molta attenzione alla propria salute. Lavoro impegnativo per lo Scorpione, molti dubbi di stampo sentimentale per la Bilancia.

A seguire, le previsioni della giornata di giovedì 19 dicembre, per i dodici segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: libererete la mente nel lavoro, magari aiutando anche alcuni colleghi ad affrontare i loro impegni. Sull'aspetto amoroso dovrete essere molto più tranquilli e sedare i momenti più burrascosi.

Toro: qualche malessere che vi ha accompagnato per molto tempo, durante questa settimana giungerà all'epilogo. La salute infatti sarà meno compromessa dai vari acciacchi, soprattutto stagionali.

Gemelli: qualche collega o amico potrebbe farvi una battuta di pessimo gusto e potreste finire con l'essere tremendamente nervosi per il resto della giornata.

Sarà il caso di rasserenarvi lontano da tutti.

Cancro: sarete meno frettolosi sul posto di lavoro, soprattutto quando svolgerete le mansioni pratiche. Qualche errore in più durante questa settimana potrebbe valervi una notifica negativa.

Leone: eccentrici. Grazie a un rendimento economico molto proficuo, vi dedicherete al partner e ai suoi desideri, cercando di essere molto creativi al limite dell'eccentricità. Farete del vostro meglio nel pomeriggio.

Vergine: focus sulle amicizie. Qualche amico di vecchia data potrebbe farvene conoscere altri, con cui magari trascorrerete alcuni degli ultimi giorni dell'anno. La vostra prima impressione sarà determinante.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una pausa dal partner farà riflettere sia voi che l'altro in modo piuttosto produttivo. Meglio procrastinare eventuali chiarimenti, perché potreste finire con il litigare in un momento poco opportuno.

Scorpione: avrete qualche incombenza sul posto di lavoro che vi sottrarrà qualche ora in più di tempo libero, ma alla fine avrete molto buonumore e non vi lascerete scoraggiare molto facilmente.

Sagittario: tanto svago. Troverete divertimento anche nelle cose semplici, una serata con gli amici favorirà il vostro buonumore e un progressivo abbassamento di stress.

Capricorno: tanta attenzione agli affetti. Sarete gentili ed estremamente disponibili con la vostra famiglia, e comincerete a sviluppare idee per le festività che sicuramente saranno apprezzate ampiamente.

Acquario: date un occhiata alla salute e fate attenzione a non beccarvi un raffreddore che potrebbe prolungarsi più del solito. Evitate le zone eccessivamente affollate e gli sbalzi di temperatura.

Pesci: sarete armoniosi, incentiverete delle riappacificazioni fra amici o colleghi e probabilmente farete conoscere qualcuno regalando un bel colpo di fulmine.

La vostra fantasia sarà un valido aiuto per qualche iniziativa interessante.