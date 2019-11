L'Oroscopo di venerdì approfondisce le opportunità lavorative e quelle sentimentali, tenendo conto di transiti planetari fortunati. Un nuovo spirito d'iniziativa sprona all'azione e fa spingere il piede sull'acceleratore dei sentimenti, a caccia di emozioni sempre nuove. I successi lavorativi prendono il volo invece sia per il Capricorno, il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci nelle previsioni astrali segno per segno.

Effetti e contrasti nell'oroscopo di venerdì

Ariete: anche se il futuro lavorativo è alquanto incerto, osate e prendete l'iniziativa, catapultandovi in un progetto importante.

Saturno e Venere in quadratura mettono alla prova sia il vostro coraggio che lo scetticismo nei confronti dell'amore.

Toro: saldi e muniti di un comportamento forte, potrete dimostrare di valere in ambito lavorativo risolvendo alcune incombenze con successo. In amore, Luna richiede maggiore sensibilità e coinvolgimento emotivo nelle storie sentimentali.

Gemelli: Luna dal domicilio astrologico opposto punta un riflettore sul modo di amare e consiglia di osare, mettendo in pratica alcune iniziative progettate da tempo.

In ambito lavorativo, dovrete spingere al massimo il piede sull'acceleratore per ottenere i risultati ambiti.

Cancro: cielo astrale variabile con Venere in opposizione che richiede maggiore approfondimento dei desideri e dei sentimenti che provate. In ambito lavorativo, alcune intuizioni saranno provvidenziali.

Leone: attenzione a non essere precipitosi nel prendere decisioni sul lavoro e seguire un istinto socievole che spinge a vivere il divertimento piuttosto che l'amore. Siate chiari prima con voi stessi, capendo cosa volete dalla vita e poi procedete sulla strada che il vostro cuore chiede di intraprendere.

Vergine: una decisione importante minaccia la propria tranquillità sentimentale e una nuova ambizione cerca di affermarsi in campo lavorativo. Seguite le vostre sensazioni e il consiglio dei transiti planetari, che richiedono l'accumulo di nuove energie per ricominciare da capo, ripartendo dalla parte più profonda di voi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di non esagerare a dire di sì in amore o sul lavoro, ma piuttosto ascoltate le sensazioni e le emozioni dettate dal cuore.

Forse esagerate nell'accontentare gli altri, quando dovreste fare qualcosa di più per voi stessi.

Scorpione: la posizione benefica di molti pianeti veloci spinge a vivere i sentimenti con slancio e affettuosità. Con Mercurio nel segno le sensazioni potrebbero diventare troppo ragionate, quindi attenzione a contare maggiormente sui sentimenti che provate. Buono il lavoro poiché ricco di novità.

Sagittario: Luna e Sole nel segno creano luci e ombre nella sfera interpersonale. Da un lato il satellite diurno illumina un desiderio di affermazione di voi, dall'altro Luna approfondisce le emozioni forse con troppa enfasi.

Giove controbilancerà il tutto in maniera positiva.

Capricorno: Venere nel segno rende l'amore più controllato e stabile. Un nuovo desiderio di costruire insieme si fa strada nel cuore e anche in ambito professionale, affermerete le vostre capacità con una nuova grinta, utile per primeggiare.

Acquario: il sovraffollamento planetario presente in Capricorno e molto vicino a voi, spinge ad approfondire la sfera affettiva con slancio. In campo professionale, Luna, Sole e Giove garantiscono un'intuizione fortunata.

Pesci: Luna in contrasto dal Sagittario potrebbe causare momenti di nervosismo in ambito sentimentale, ma Venere benefica veglia sull'amore e attua un rinnovamento per evolvere in positivo. Buono il lavoro se utilizzerete un'energia fantasiosa molto originale per la concretizzazione dei propri progetti.