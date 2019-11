L'Oroscopo di domani 16 novembre prevede piccoli imprevisti per l'Acquario, mentre la Bilancia potrebbe affrontare una giornata di tensione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere dissonante farà sì che questo non sia un periodo facile da affrontare per voi. Nonostante ciò, non vi mancherà la forza per affrontare anche le situazioni più complesse.

Amate le sfide perchè rappresentano per voi un'opportunità per dimostrare quanto realmente valete.

Toro: Luna in aspetto dissonante potrebbe rendervi agitati. Sono in corso diversi cambiamenti nella vostra vita a cui dovrete abituarvi. Attenzione a qualche piccolo problemino fisico dovuto alla troppa stanchezza.

Gemelli: in questa giornata del 16 novembre potreste essere parecchio insofferenti e insoddisfatti.

Alcuni di voi vorrebbero investire in nuovi progetti, ma non hanno il potenziale per farlo.Dovrete avere pazienza e valutare bene tutte le alternative.

Cancro: è un periodo molto faticoso per voi. Saturno in opposizione vi porterà a rivedere determinate scelte. A livello sentimentale la situazione sembrerà essere migliore anche per i single che potranno fare nuovi incontri. Chi ha una relazione potrà vivere in maniera più coinvolgente la propria storia.

Leone: grazie alla vostra efficienza riuscirete ad ottenere buoni risultati. Se in passato avete lasciato dei progetti in sospeso, adesso potrete avere la forza di portarli avanti. In amore riuscirete ad avere il sostegno della persona che amate.

Vergine: in amore potrebbe esserci una situazione che non vi sta bene. Nella giornata di domani 16 novembre potreste rischiare di essere troppo impulsivi. Qualcuno potrebbe approfittarsi del vostro atteggiamento comprensivo e potreste reagire male.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Saturno dissonante potrebbe portarvi qualche tensione. Venere sul vostro segno potrebbe invece aiutarvi a vivere delle belle emozioni in amore. Chi vuole realizzare nuovi progetti dovrà insistere e non fermarsi davanti agli ostacoli.

Scorpione: gli astri si trovano in una buona condizione. Se avete interesse verso qualcuno potrete dimostrarlo. Chi è single da tempo avrà modo di guardarsi intorno e riuscire a trovare la persona giusta per le proprie esigenze.

Sagittario: il 16 novembre sarà una giornata parecchio altalenante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Se qualcuno vi sta mettendo i bastoni tra le ruote, potreste reagire male. Avrete modo di concedervi del tempo per voi stessi e per le vostre passioni.

Capricorno: per chi ha vissuto dei problemi di tipo lavorativo adesso potrà ritornare un po' di serenità. Periodo positivo per fare nuovi progetti in amore.

Acquario: qualche piccolo imprevisto potrebbe causarvi delle difficoltà e mettere a dura prova la vostra pazienza. In ambito economico dovrete stare parecchio attenti perchè potrebbero esserci delle spese impreviste.

Pesci: nella giornata di domani 16 novembre, potreste avere un chiarimento con la persona amata. Non siete più disposti a scendere a compromessi. Se una situazione non vi convince del tutto, potreste anche decidere di chiudere.