Una Luna affascinante e molto intuitiva entra nella casa astrologica del Toro e anima l'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì 12 novembre.

Nuove sensazioni prendono forma nelle previsioni astrologiche segno per segno, dando campo libero alle emozioni e rendendo l'amore molto possessivo e geloso. L'astro d'argento in esaltazione nel Toro, se non afflitto da aspetti dissonanti, moltiplica le sue potenzialità e facilita la procreazione, aiutando coloro che desiderano incrementare il nucleo familiare ad avere figli.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: piuttosto prepotenti in coppia, dovrete modulare questo modo di imporre a tutti i costi il vostro volere, altrimenti la relazione a due risentirà di questo dispotismo. A volte rischiate di perdervi in un bicchiere d'acqua, ingigantendo alcune difficoltà e prendendovela con il partner.

Toro: molto romantici con Luna nel segno, sarete anche possessivi nei confronti della persona amata.

Insofferenti alla solita routine, cercherete di rivoluzionare la storia seguendo una scia uraniana che insieme a Luna, fa ricercare qualcosa di completamente diverso.

Gemelli: un po' inquieti a causa di un'opposizione Venere-Giove che confonde un po' le idee, risentirete di una vicinanza lunare che insieme a Mercurio, rende l'amore altalenante e il comportamento molto lunatico. Desiderate un amore profondo e passionale ma il modo di fare è troppo giocoso e superficiale.

Cancro: affascinanti e passionali grazie all'influsso lunare, sarete romantici e anche eccessivamente gelosi della persona amata. La sensibilità elargita dal satellite notturno sarà investita negli affetti familiari, a vantaggio di un senso pratico che accoglie le esigenze del partner.

Leone: un po' ruvidi e bruschi nell'esternare i propri sentimenti, a causa di una quadratura lunare che trasforma le emozioni in modo più impetuoso, potreste seguire una scia positiva suggerita da Venere e Giove in trigono che rende i sentimenti più profondi e veri.

Vergine: vi meraviglierete di voi notando come il proprio stato d'animo cambia repentinamente. Cercherete a tutti i costi di seguire alcuni impulsi irrefrenabili che garantiscano nuovi stimoli, anche inimicandovi il partner se cerca di contestarvi. Attenzione però a non prendere decisioni troppo impulsive, di cui potreste pentirvi.

Previsioni astrologiche

Bilancia: molto permissivi con il partner, non riuscirete a contrastare le sue pretese proprio a causa di una conflittualità tra il desiderio di rendervi utili e il bisogno di difendervi da ostentazioni a volte eccessive.

Luna manda degli influssi molto sensibili dal Toro, che scombussolano alquanto l'autocontrollo emotivo.

Scorpione: Mercurio nel segno approfondisce l'amore in modo intellettuale e Sole riscalda il cuore, garantendo vitalità e tanta voglia di concretizzare l'amore, utilizzando al meglio le proprie capacità. Attenzione solo a una Luna dissonante che potrebbe sprigionare un'eccessiva gelosia.

Sagittario: Venere e Giove sono garanti di splendidi momenti a due.

Che ne dite quindi di seguire questo influsso strepitoso, ricco di benessere, concretizzando il desiderio di un contatto fisico con la persona amata e creando la giusta atmosfera con una cena romantica?

Capricorno: molto intuitivi, andrete a fondo nelle sensazioni amorose, entrando nella profondità del cuore e accantonando per un attimo le ispirazioni razionali. Plutone in trigono a Luna dà libero sfogo a un'emotività profonda tutta da investire nella coppia per progredire e se state programmando di generare un bebè, questo è il momento giusto.

Acquario: date più spazio alla voce delle emozioni e in coppia, cercate di esternare al meglio le sensazioni che provate nei confronti della persona amata. Che siano anche sofferenze o delusioni per un atteggiamento che ha infastidito, è importante parlarne per chiarire.

Pesci: attenzione a non essere troppo sedentari, seguendo un'influenza lunare piuttosto languida che potrebbe produrre indolenza. Sarete anche molto possessivi in coppia e cercherete risposte concrete a domande sprigionate dalla vostra gelosia.