I transiti planetari nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 22 novembre esortano i simboli zodiacali ad approfondire la sfera sentimentale, investendo emozioni nel rapporto a due. L'assetto astrale di Luna in Vergine in sinergia con Urano in Toro, rivoluziona non solo la loro relazione amorosa, ma anche quella di Capricorno, Cancro e Scorpione. A caccia di nuovi cambiamenti in grado di rivoluzionare la solita routine, le sensazioni volano nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Configurazioni stellari strepitose nell'oroscopo di venerdì

Ariete: più luminosi e positivi grazie all'influenza solare dal Sagittario, riuscirete a organizzare al meglio il rapporto amoroso, trovando le soluzioni giuste e prendendo in mano la situazione con efficienza. La sincerità d'animo non mancherà di certo e sarete amanti arditi.

Toro: una Luna benefica ma un po' capricciosa insieme a Urano rende gli affetti instabili e molto stravaganti.

Avete bisogno di rinnovamento, di cambiare qualcosa in coppia per potenziare la propria emotività e creare nuovi stimoli. Procedete dunque, ma con cautela.

Gemelli: un po' distratti a causa di alcuni transiti planetari che fanno andare con la testa tra le nuvole, la vivacità e l'allegria non mancheranno di certo e saranno contagiosi in coppia. Cercate solo di manifestare con i fatti più con le parole il vostro amore per il partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: contate ancora sull'influenza del satellite notturno che garantisce sensibilità e tanta voglia di amare. Se qualcosa dovesse andare storto in coppia, ricordate di avere pazienza e di basare il rapporto non solo sui sentimenti, ma anche sul rispetto reciproco.

Leone: molto esuberanti a causa di una Luna pratica e concreta molto vicina al segno, sarete pronti a dare il massimo di voi stessi pur di concretizzare i sogni amorosi, sfidando il destino con coraggio.

Attenzione però a non strafare, esagerando nel sopravvalutare le proprie capacità.

Vergine: esigerete dal partner la stessa precisione e meticolosità che investite in coppia, ma dovrete capire che forse state esagerando poiché un'eccessiva pignoleria rende l'amore distaccato. Via libera quindi a un modo di amare più libero e leggero, fuori dagli schemi prestabiliti.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: ottimi organizzatori e amanti soddisfacenti, risolverete piccole e grandi situazioni con tenacia e una positività che solo Sole dal Sagittario sa conferire.

Al tempo stesso sensibili e pratici grazie alla vicinanza lunare, riuscirete a imporvi sul partner con tatto e riservatezza.

Scorpione: osando con Marte e Mercurio nel segno, tutto diventa più bellicoso e brillante. Nuovi stimoli portano a toccare vette mai sorvolate prima d'ora ed è proprio il vostro ego che vuole entrare in sintonia con il partner, comunicando amore e desideri.

Sagittario: molto premurosi con la persona amata, tenderete a proteggerla dalle avversità evitando qualsiasi discussione che possa compromettere il rapporto di coppia.

Sole rende più ottimisti e in sinergia con Giove elargisce fortuna in amore.

Capricorno: l'amore potrebbe apparire troppo rigido e serio ma solo perché siete alla ricerca di sensazioni più stabili e concrete. Il modo di amare diventa profondo e un nuovo modo di vedere la storia amorosa è il frutto di un'evoluzione interiore benefica per i sentimenti.

Acquario: ancora un po' e l'amore sarà più sensibile e positivo grazie alla nuova entrata di Luna in Bilancia.

Nel frattempo, potrete contare su l'appoggio fortunato e profondo di Venere e Giove che insieme faranno curare maggiormente il rapporto amoroso.

Pesci: Luna cerca di stimolare una logica che non si addice al modo di amare nettuniano, così trascendentale e fantasioso. Sole, Venere e Giove cercano di ostacolare la vostra espressività, allora potrete dedicarvi a organizzare una sorpresa per la persona amata in grado di rivoluzionare il tutto in modo spettacolare.