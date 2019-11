Il mese di dicembre per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un periodo piuttosto complicato per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Venere infatti sarà in opposizione al segno zodiacale e ci sarà qualche grattacapo in coppia. Vi saranno alcune incomprensioni e problemi che potranno essere superati soltanto evitando di essere distaccati, provando invece a mantenere l'affiatamento alto. Per i single le conquiste potrebbero non decollare.

Le cose potrebbero andare meglio forse con l'aiuto di un amico, ma in ogni caso non è assicurato il successo.

Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo alquanto positivo e occorre sfruttarlo al meglio da chi vuole ottenere dei buoni guadagni. La fortuna sarà buona a partire dalla fine del mese, e permetterà di trascorrere felicemente la fine dell'anno. In quanto alla salute, Marte sarà in opposizione e le energie saranno in calo, ma in ogni caso sufficienti per svolgere le proprie mansioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

Non sarà un periodo del tutto roseo per quanto riguarda l'ambito sentimentale durante il mese di dicembre. Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale, e potrebbe complicare i rapporti tra voi e il vostro partner. Ci saranno infatti delle incomprensioni e alcuni problemi che potreste riuscire a superare soltanto unendo le forze e superando insieme gli ostacoli che si presenteranno.

Purtroppo bisogna essere molto cauti e progredire con tanta serenità in questo periodo perché soltanto alla fine del mese riuscirete a recuperare.

Per quanto riguarda i single, potreste fare un po’ di fatica a riuscire a trovare l'amore in quanto non ci saranno i presupposti necessari, a partire dal pianeta Venere. Potreste risolvere la situazione chiedendo aiuto ad un amico, ma non è detto che sarà la soluzione adatta.

Fortuna e salute

La buona sorte sarà dalla vostra parte soltanto verso la fine dell'anno. Prima di allora, raggiungere i vostri obiettivi sarà soltanto merito vostro.

In quanto alla salute, le energie saranno in calo, ciò nonostante saranno abbastanza sufficienti per portare a termine le vostre mansioni.

Lavoro e impegni

Ci saranno svariate occasioni che vi permetteranno di far progredire la vostra carriera professionale.

Giove entrerà a far parte del vostro cielo, e vi permetterà di raggiungere più agilmente i vostri obiettivi. Inoltre, il lavoro dei mesi precedenti sortirà il suo effetto con degli ingenti guadagni in arrivo. È insomma un periodo dinamico.

Per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, ci saranno ottime prospettive. Dovranno presentare dei curriculum adeguati che riescano in qualche modo ad attirare l'attenzione del potenziale datore di lavoro.