Durante la giornata di martedì 12 novembre, i nativi Gemelli terranno un temperamento piuttosto affettivo nei confronti del partner, complice gli influssi planetari di Giove e Venere nel segno del Sagittario, mentre si prevedono possibili nuove conquiste per i nativi Scorpione. Capricorno presterà molta attenzione sul posto di lavoro e sarà pieno di energie grazie al passaggio di Marte, mentre per Pesci sarà una giornata tra alti e bassi per quanto riguarda l'umore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 12 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 12 novembre 2019 segno per segno

Ariete: giornata di martedì molto promettente per i nativi del segno, a partire dalla sfera sentimentale, dove un Marte virile e un vulcanico Plutone vi tengono sull'attenti, e v'impediscono di compiere errori con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single, lo stesso Plutone vi rema contro, e potrebbe causarvi qualche problema, o peggio, una delusione. In ambito lavorativo, sarete prudenti nelle questioni economiche e non vi lascerete tentare da investimenti azzardati e salti nel buio, grazie anche al pianeta Giove in trigono a Sagittario. Voto - 7,5

Toro: sostenuti dalla Luna in quadratura al vostro segno, sarete razionali in ambito sentimentale, pronti a venire incontro alle esigenze del vostro partner, anche sacrificando la vostra felicità.

In ogni caso, ciò che volete davvero è la felicità della vostra anima gemella. I single dovranno sforzarsi di trovare il tempo per aprire il cuore ad una persona speciale. Per quanto riguarda il lavoro, sarete particolarmente inclini al risparmio. State cercando di mettere da parte abbastanza risorse per un progetto importante, al punto che per il momento evitare alcune spese per voi è un obbligo.

Voto - 8

Gemelli: gli influssi di Venere nel segno del Sagittario vi rendono piuttosto affettivi nei confronti del partner. Ciò nonostante evitate di prendere decisioni affrettate se appartenete alla seconda decade. Meglio se prima chiedete consiglio alla vostra dolce metà. Se siete single, lasciatevi pure andare a dolci effusioni. Se per voi è la persona giusta, non avete nulla da temere. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarete caparbi, con in mente il solo obiettivo di portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 7,5

Cancro: una bella Luna in trigono al vostro segno zodiacale, vi propone una giornata di armonia sia nella cerchia amicale, che nel gruppo familiare di appartenenza, specie se siete nati nella seconda decade. Il vostro temperamento amatorio è romantico, emozionalmente avvolgente, e regalare al partner una giornata d'amore sarà una passeggiata. Se siete single potreste incontrare delle difficoltà nella ricerca della vostra anima gemella.

Sul posto di lavoro, Nettuno vi consente di muovere le vostre risorse finanziare grazie anche ad una certa fortuna e la consapevolezza di “fare centro”. Voto - 8,5

Leone: Mercurio e Urano potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote durante la giornata di martedì. Fortunatamente, il Sole stazionario nel segno dello Scorpione, potrebbe risollevare la situazione, e vi concederà qualche possibilità per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single saranno interessati ad una persona in particolare. Ciò nonostante farsi avanti potrebbe essere un'impresa. Per quanto riguarda la sfera professionale, dovrete prestare particolare attenzione alle spese, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 6,5

Vergine: Luna in trigono al segno del Toro, vi rende particolarmente ottimisti. L'amore riserva per voi tante dolci effusioni da condividere con il partner. Se volete però, avrete modo anche di discutere di alcuni progetti per il futuro. Se siete single, potreste sperare in un incontro fortunato. Per quanto riguarda il lavoro, vi trovate di fronte a una spesa che vi tenta e non sapete se mettere mano al vostro portafoglio. Chiedete consiglio a una persona a voi cara che potrà darvi elementi per scegliere, senza timore di sbagliare. Voto - 7,5

Bilancia: continua l'efficace azione di Marte congiunto nel vostro segno a immettere energia e dinamismo, soprattutto in ambito sentimentale, dove il bisogno di stare in coppia e la capacità di comprendere e accogliere l’altro, sono tutte le prerogative che il pianeta vi dona e che voi, nella maggioranza dei casi, sapete dimostrare. I single potranno riorganizzare la loro routine in maniera più efficiente, grazie a tante occasioni. In ambito lavorativo, la stanchezza accumulata negli ultimi tempi si fa ancora sentire, ma comincerete a ritrovare gli stimoli giusti grazie ad alcune situazioni interessanti. Voto - 8

Scorpione: quadro dei transiti molto fortunato per i nativi del segno, grazie agli influssi di Saturno e Plutone, entrambi in congiunzione al segno del Capricorno. L'affiatamento di coppia è piuttosto alto, approfittatene per discutere di qualcosa di importante con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, la presenza di Mercurio, pone dei limiti alla vostra esuberanza, ma potreste riuscire comunque a fare nuove conquiste. In ambito lavorativo, il denaro sarà una risorsa importante, specie se siete nati nella terza decade. Non sciupate i vostri guadagni in progetti che potrebbero rivelarsi fin da subito fallimentari. Voto - 7,5

Sagittario: continua il transito di Giove e Venere, accompagnati dal Saturno e Plutone. Tale configurazione astrale vi riserverà tanti momenti positivi durante la giornata, a partire dalla sfera sentimentale, dove la voglia di nuove avventure da condividere si fa sentire. I single avranno la testa altrove e alcuni programmi andati in aria li getteranno letteralmente in confusione. Sul posto di lavoro, vi aspetta una giornata faticosa, dovrete avere argomenti convincenti per battere la concorrenza. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che vi rende particolarmente generosi durante la giornata di martedì. Urano vi rende razionali all'interno della vostra relazione di coppia. Se avete dei progetti da rivedere assieme alla vostra anima gemella, approfittatene. I single preferiranno "pianificare una strategia" prima di buttarsi in una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a mantenere sempre una visione positiva e fare molto più di quello che credevate possibile. Voto - 7,5

Acquario: vi godrete la giornata di martedì in maniera molto vivace, soprattutto i nati nella terza decade. Sarete brillanti per quanto riguarda la sfera sentimentale, al punto che il partner saprà come ricompensarvi. Per i cuori solitari sono in arrivo belle notizie riguardanti la sfera amorosa e incontri molto fortunati. Sul posto di lavoro, sarete realisti, e consapevoli del fatto che non riuscirete a portare a termine tutte le mansioni che vi verranno richieste. Ciò nonostante potreste provare a chiedere una mano. Voto - 7

Pesci: giornata di martedì tra alti e bassi per i nativi del segno. nonostante sarete particolarmente sensibili in amore, non è detto che il partner ricambi gli stessi sentimenti per voi. Cercate di limare quei problemi di coppia che potrebbero ribaltare le cose. Se siete single avrete una certa grinta per affrontare le situazioni che vi capiteranno durante la giornata. Per quanto riguarda il lavoro, potreste lasciarvi andare a delle spese fuori luogo. Voto - 6,5