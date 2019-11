L'amore bussa alla porta del cuore nell'Oroscopo di mercoledì 13 novembre e invoglia i nativi sotto ciascun segno zodiacale a passare all'azione con coraggio e intraprendenza, vincendo le insicurezze e i dubbi che spesso li bloccano.

Urano dal Toro e in sinergia con Luna garantisce una nuova carica energica e originale, benefica anche per la Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci. Mentre invece Ariete, Sagittario, Bilancia e Scorpione avranno filo da torcere in amore e dovranno lottare per concretizzare i sogni sentimentali.

Di seguito i dettagli delle previsioni astrali segno per segno.

Le faccende del cuore nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Marte rema contro e Plutone in quadratura sprigiona energia in eccedenza che va contro le vostre intenzioni. Dovrete cambiare tattica in amore, adattandovi e aggirando alcuni imprevisti senza intraprendere inutili scorciatoie.

Toro: molto originali ed eccentrici, riuscirà difficile passare inosservati in un gruppo di amici. Le sensazioni diventano alquanto bizzarre e sarete temerari nel concretizzare i sogni amorosi, imponendovi con autorevolezza nei confronti di una persona che vi ha rubato il cuore.

Gemelli: vivaci e comunicativi, vi distinguerete in un gruppo di amici e dopo il lavoro, potreste uscire a caccia di novità amorosa. Certo la stanchezza si fa sentire ma non trascurate un dialogo loquace e profondo, in fondo l'amore non è solo corpo ma anche cuore e mente.

Cancro: Saturno e Plutone dal domicilio astrologico opposto rompono gli entusiasmi e mille interrogativi fanno capolino nella mente.

Forse una persona su cui avete investito i sentimenti non ricambia lo stesso affetto, risultando freddo e distaccato.

Leone: Mercurio in quadratura a Luna bilancia in modo molto equilibrato i pensieri e le emozioni. Venendo a capo con le proiezioni inconsce, confiderete nei sentimenti in modo più razionale. L'astro mercuriano garantisce splendide novità amorose.

Vergine: gli orizzonti intellettuali si aprono come per magia, rabbuiando un po' la sfera sentimentale che risente di sensazioni incostanti.

Il vostro temperamento instabile e mutevole nei confronti dell'amore potrebbe seguire una scia rivoluzionaria che è più propensa per le avventure che per le storie stabili.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: Plutone dal Capricorno esorta a primeggiare in amore e ad avviare alcuni cambiamenti che rivoluzioneranno la sfera sentimentale. Alcune situazioni amorose potrebbero farvi cambiare strategia e dovrete lottare per concretizzare i sogni amorosi.

Scorpione: molto bipolari, subirete un'opposizione Sole-Luna che sprigiona un conflitto tra impulsi inconsci e intenzioni coscienti. Come il sovrapporsi di una zona in ombra e di una illuminata, il comportamento sarà altalenante nei confronti dell'amore, poiché confusi e non in grado di capire neppure voi stessi.

Sagittario: la Luna dà un po' filo da torcere a Giove e Venere nel segno e forse potreste essere un po' delusi dall'amore.

Il cuore è assetato di affetto e una persona su cui avevate puntato con il suo comportamento vi ha deluso. Che ne dite allora di ampliare gli orizzonti amorosi?

Capricorno: più realistici e sobri, riuscirete a superare qualsiasi avversità amorosa poiché spinti da una carica emotiva profonda conferita dalla Luna in trigono a Saturno. Conserverete le esperienze passate nel cuore e ne farete uso in modo molto consapevole, facendo le mosse giuste per concretizzare l'amore.

Acquario: cercate di indirizzare le emozioni e le intenzioni razionali nel verso giusto, vincendo una quadratura di Sole e Luna che elargisce una spinta emotiva troppo impulsiva e inaffidabile. Cercate di fare chiarezza su cosa volete dall'amore prima di agire perché se non farete mente locale sui propri desideri, non riuscirete ad approcciarvi alle opportunità amorose nel modo giusto.

Pesci: molto originali, cercherete di intrecciare storie amorose con persone anticonformiste e anche intrattabili. Forse il fascino del mistero e del diverso attrae come una calamita, ma siete ben poco realisti nei confronti dell'amore con Nettuno in quadratura a Venere che fa innamorare in modo irragionevole. Attenzione dunque, potreste rimanerne delusi.