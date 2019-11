Nella giornata di mercoledì 4 dicembre i sentimenti e il lato passionale saranno fondamentali per il Leone, il Toro e lo Scorpione. Sul campo lavorativo la Vergine sarà al centro dell'attenzione, seguito direttamente dai Gemelli. L'Ariete sarà preso di mira dai colleghi, ma sarà in grado di cavarsela alla grande.

A seguire, i dettagli con le previsioni degli astri per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche collega potrebbe farvi dei dispetti di cattivo gusto, e spesso sarete tentati di contrattaccare.

Rimanete calmi e continuate a svolgere le vostre mansioni. Una volta a casa avrete tutto il relax che vi meritate.

Toro: qualche incontro determinante per i single e tanta intesa di coppia per le relazioni già datate. Avrete davvero l'amore dalla vostra parte, con annessi e connessi. Regalatevi una serata del tutto speciale.

Gemelli: sarete più sereni sul posto di lavoro, la volontà di fare le cose con calma starà prendendo piede e in questo modo ne gioverà anche la vostra mente.

Il rapporto con il partner avrà un rialzo.

Cancro: purtroppo avrete a che fare con dei problemi lavorativi che vi assorbiranno completamente e vi renderanno anche piuttosto irascibili. Avrete un diavolo per capello, e ciò vi sconvolgerà anche la serata.

Leone: avrete modo di sviluppare dei sentimenti positivi verso una persona in particolare e vi darete da fare per rendergli questa giornata fra le più emozionanti della settimana.

Continuate così.

Vergine: sarete al massimo della forma, e ciò avrà conseguenze positive sugli affetti, sulle amicizie e sul partner. Avrete tempo per tutti, ed energie per eventuali problemi che potrebbero sorgere sul lavoro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste avere bisogno di aiuto sul lavoro per qualche questione che riuscirete a risolvere soltanto con una collaborazione con un collega. Dopo vi sentirete come se vi foste tolti un peso enorme.

Scorpione: tanto eros caratterizzerà questa giornata, sia che si tratti del pomeriggio, sia della sera. Vi sentirete carichi e passionali con il partner, e saranno favorite anche le avventure di breve durata.

Sagittario: farete sport all'aria aperta e questo, oltre a ritemprarvi, allenterà la vostra tensione e scaricherà il nervosismo che avete accumulato durante la prima parte della settimana. Rilassatevi quanto più possibile.

Capricorno: le vecchie amicizie vi saranno di particolare aiuto per affrontare una situazione alquanto ostica con il partner, ma dovrete essere voi a decidere cosa fare della vostra relazione.

Acquario: fraintendimenti. Qualche parola in più da parte del partner vi metterà in serio allarme, e potreste "perdere la testa" per un dissidio che per ora non troverà una conclusione.

Pesci: concentrati. La fantasia vi darà degli spunti interessanti per avviare nuovi progetti e concludere quelli che sono già in atto.

Ottime le prospettive di guadagno, ma date un occhio anche alle amicizie.