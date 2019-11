La giornata di giovedì 5 dicembre il Toro e lo Scorpione vivranno una fase di romanticismo e di innamoramento decisamente piacevole, una fase che migliorerà sia l'intesa che la stabilità di coppia. Molto relax per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone, i quali troveranno un'oasi felice a casa propria e in compagnia dei familiari. Il Capricorno potrà vivere degli incontri originali e del tutto emozionanti. A seguire, le previsioni degli astri riguardanti la giornata di giovedì 5 dicembre, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: determinati a perseguire i vostri progetti sul posto di lavoro. Le invidie circostanti saranno un ottimo espediente per darvi la carica giusta per affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra.

Toro: innamorati. Molte occasioni per poter stare con il partner verranno sfruttate nel migliore dei modi, magari con una sorpresa che la vostra dolce metà stava attendendo da tempo o una cosa a cui tiene particolarmente.

Gemelli: avrete a che fare con alcune richieste del partner, e starà a voi decidere se esaudirle o meno. Fatto sta che ci saranno parecchie situazioni in cui spesso la necessità vi spingerà a non rifiutare.

Cancro: sarà una giornata molto rilassante, in cui vi concederete al relax oppure ad alcune ore di sonno in più per recuperare le ore piccole fatte nei giorni precedenti. Avrete anche modo di scoprire un hobby mai considerato prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: pantofolai. Una giornata dedicata alla casa e alla famiglia vi sarà di grande aiuto per il vostro recupero mentale. Non siete stressati, ma avrete comunque bisogno di fermarvi per qualche ora.

Vergine: buona l'intesa con il partner, oltre a un'ottima complicità con le amicizie. Svilupperete una propensione verso la generosità, molto più di quanto non lo siate solitamente e questo vi farà benvolere da molte persone.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro vi sta opprimendo e questa giornata di venerdì sarà una delle peggiori, purtroppo. Sarà l'ansia del fine settimana, o semplicemente troppa fatica accumulata nel tempo. Fatto sta che vi sentirete davvero esausti.

Scorpione: romantici. Sarete degli ottimi amanti, ma per ora in senso strettamente platonico. È il momento di mettervi in discussione per amore del partner, e anche per rinnovare il vostro look.

Sagittario: sarete attivi e pimpanti, tanto che avrete delle occasioni tutte per voi per fare sport o per organizzare qualche gita all'aria aperta nel fine settimana. Lo scopo è quello di evitare le solite compagnie e fare nuove conoscenze.

Capricorno: nuovi incontri in serata, tanta attività lavorativa durante la mattinata. Se nella prima parte della giornata avrete un progetto piuttosto difficile da portare a termine, arrivata la sera farete degli incontri sorprendenti che vi cambieranno la giornata.

Acquario: avrete a che fare con una scelta di stampo sentimentale che non ammetterà repliche. Qualche piccola nube passeggera si riscontrerà anche all'interno della famiglia a causa di un parente alquanto fastidioso.

Pesci: monotonia da rompere con qualcosa di diverso e decisamente rivoluzionario, un qualcosa che possa sconvolgere la vostra routine e che vi darà anche occasione di fare delle conquiste.