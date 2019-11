Durante il mese di dicembre, Venere sarà in opposizione al segno dell'Ariete, permettendo ai nativi del segno di trascorrere giornate molto attive per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se spesso dovranno fare molta attenzione a delle possibili incomprensioni. Saranno accompagnati però da una buona dose di fortuna, utile per il lavoro. I primi giorni del mese non saranno così entusiasmanti per il Toro, ciò nonostante i nativi del segno avranno modo di trascorrere meravigliosi momenti a partire dalla seconda metà, quando Venere sarà in trigono al vostro segno. Mercurio inoltre non sarà più in opposizione e l'ambito lavorativo ricomincerà a prendere quota.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per quanto riguarda la sola prima sestina zodiacale, ovvero per i segni compresi fra Ariete e Verigine.

Previsioni oroscopo dicembre 2019, 1^ sestina

Ariete: configurazione astrale discreta per i nativi del segno durante l'ultimo mese dell'anno. Anche se la sfera sentimentale andrà discretamente bene, fareste meglio a porre la vostra attenzione a potenziali litigi con il partner, che potrebbero scatenarsi da un momento all'altro.

Nonostante l'opposizione di Venere, non vuol dire che l'amore di coppia andrà male. Ci saranno in ogni caso grandi momenti di crescita per le coppie e il vostro rapporto potrebbe attraversare dei momenti indimenticabili. I single durante il mese potrebbero ricevere una delusione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarà un periodo positivo. Nonostante l'addio di Giove a darvi sostegno, sarete comunque dotati di inventiva e pronti a iniziare nuovi progetti lavorativi.

Buone possibilità inoltre per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, grazie ad una buona dose di fortuna. Voto - 7

Toro: i primi giorni del mese non saranno particolarmente entusiasmanti per i nativi del segno, che avranno qualche problema a gestire al meglio sia l'ambito sentimentale, sia l'ambito lavorativo. Fortunatamente però, questi si riprenderanno alla grande una volta superata la prima settimana del mese.

Le relazioni fisse daranno largo spazio ai sentimenti, specialmente se nati nella seconda decade. I cuori solitari vogliosi di innamorarsi, potranno godere di un eccellente periodo nonostante il calo di energie dovuto all'opposizione di Marte. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, si presenterà una fase sterile all'inizio, ma presto, quando Mercurio abbandonerà il vostro, le cose miglioreranno sensibilmente, permettendovi di piazzare un successo dietro l'altro.

Voto - 7,5

Gemelli: la vita sentimentale attraverserà una fase positiva durante il mese di dicembre. Venere forma un aspetto astrologico di trigono e porta un migliore clima all'interno della vostra relazione di coppia. Chi ha intrapreso un cammino pieno di ostacoli può finalmente riprendere in mano la propria storia d’amore. Tutto sommato, il peggior periodo è passato e se la relazione d’amore ha resistito allora la strada adesso è in discesa.

Per quanto riguarda i single, questi dovranno prendere in mano la situazione e decidere come portare avanti la loro vita. Anche nel lavoro la situazione può migliorare anche se non bisogna aspettarsi l'arrivo di grandi eventi nella vostra vita professionale ma tutto migliorerà gradualmente, grazie all'abbandono di Giove nel vostro segno. Voto - 8

Cancro: qualche tensione sia a livello familiare che sentimentale durante il mese di dicembre, dovuta agli influssi del pianeta Venere, non vi consente di trascorrere momenti di tranquillità.

Bisogna essere molto bravi ed evitare importanti discussioni fino a quando la situazione migliorerà nettamente e nuove emozioni potranno entrare nella vostra vita sentimentale. Questo però accadrà attorno la fine del mese. Se siete single fareste meglio ad aspettare la fine dell'anno prima di addentrarvi in una nuova relazione sentimentale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, l'opposizione del pianeta Giove potrebbe influenzare negativamente le vostre giornate. Dovrete stare molto attenti a delle potenziali offerte di lavoro, che però potrebbero rivelarsi un misero fallimento.

Ciò nonostante riuscirete comunque a realizzare buoni risultati, se vi concentrare solamente su ciò che sapete fare meglio, senza sbilanciarvi troppo. Voto - 6,5

Leone: sarà un periodo complicato per quanto riguarda la sfera sentimentale durante il mese di dicembre. Dovrete affrontare alcuni problemi di coppia, e attraversare dunque un periodo di crisi. Cercate di essere il più comprensibili possibili per non rovinare la vostra storia d'amore. Avrete bisogno del sostegno del partner attualmente, quindi non create litigi di poco conto.

Per quanto riguarda i cuori solitari, questi preferiranno concedersi un periodo di relax, e trascorrere il loro tempo in compagnia degli amici, senza pensare troppo all'amore. In ambito lavorativo, il Sole favorisce i nativi del segno, e vi aiuterà nei vostri progetti lavorativi, che proseguiranno molto bene. Sarete inoltre più ottimisti, sperando di poter raggiungere posizioni migliori e di conseguenza, guadagni migliori. Voto - 7,5

Vergine: dovreste evitare di rimanere fermi durante il mese di dicembre.

Si presenteranno svariate occasioni per i single di riuscire a trovare l'anima gemella, specialmente per i nativi della seconda e terza decade. Per quanto riguarda le relazioni fisse, Venere in trigono per buona parte del mese, accompagnato dal pianeta Marte, vi permetterà di attraversare un periodo di crescita. Avrete modo infatti di fare nuovi progetti, piccoli o grandi che siano, che vi terranno particolarmente uniti, aumentando giorno dopo giorno l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, i vostri progetti procedono molto bene all'inizio del mese, con il sestile di Mercurio che oltre a regalare qualche nuova occasione, permette anche di avere buone idee e di ottenere lodi e gratificazioni.

Approfittate del periodo per tentare una possibile espansione dei vostri guadagni, qualora facciate un lavoro autonomo. Voto - 9