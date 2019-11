Durante la giornata di lunedì 9 dicembre il lavoro occuperà diversi segni dello zodiaco, ma l'Acquario, in particolare, si sentirà particolarmente insofferente alla routine a cui dovrà sottostare, mentre la Bilancia vivrà delle incertezze in merito alla propria relazione. I Pesci potranno avere incontri strepitosi e molto stimolanti, mentre lo shopping interesserà il Leone e lo Scorpione. Amore al top per il Cancro, amicizie in primo piano per il Toro. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 9 dicembre, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete decisamente la “luna storta”, come si suol dire. Sarete decisamente irritati dall'atteggiamento di un collega che si dimostrerà molto saccente nei vostri confronti. La concentrazione, però, sarà dalla vostra parte.

Toro: amichevoli e sociali, avrete modo di fare degli incontri piacevoli e sarete al centro dell'attenzione proprio per la vostra genuinità.

Qualche sorpresa arriverà sicuramente da parte di qualcuno che vi vuole bene.

Gemelli: avrete un atteggiamento particolarmente sognatore in questo periodo: i progetti e le idee saranno il motore che vi sproneranno. Sarà anche un pomeriggio di svago e di shopping.

Cancro: sentimentali. Vi sentirete particolarmente attratti dal partner: farete ogni cosa per dimostrare il vostro amore. Qualsiasi regalo sarà particolarmente gradito.

Leone: riempirete la vostra abitazione di acquisti natalizi, idee regalo e tutto ciò che vi serve per respirare l'aria di festa e condividerla con i vostri cari. Però potreste perdere di vista i vostri progetti sul posto di lavoro.

Vergine: riscontrerete i primi ostacoli e le prime incombenze sul posto di lavoro, fin dal mattino: purtroppo non avrete il necessario sangue freddo per fronteggiarli subito.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete la testa piena di pensieri, anche negativi, molti dei quali riguarderanno la vostra relazione. Vi sembrerà che l'amore stia subendo una brusca battuta d'arresto: indagate oltre per non sbagliare.

Scorpione: molto più teneri e dolci, sarete attratti dalle prime atmosfere natalizie che si presenteranno sotto i vostri occhi, ma avrete sempre quell'atteggiamento irritato, tanto per non smentirvi.

Sagittario: tra i favoriti di questa settimana ci sarà senza dubbio coloro che sono alla ricerca di un lavoro più redditizio: per chi ha il lavoro, invece, i guadagni arriveranno soprattutto nel pomeriggio.

Capricorno: energie da vendere. Sarete molto volenterosi al lavoro, ma non mancherete di essere molto teneri con la famiglia di origine e sensuali con il partner, soprattutto per ravvivare la vostra relazione.

Acquario: la mattinata sarà imperniata sulla solita routine, un aspetto che vi annoierà davvero molto. Ci saranno delle dinamiche che vi costringeranno ad essere efficienti senza sviluppare la vostra creatività in modo concreto.

Pesci: qualche incontro potrebbe cambiarvi la giornata, regalandovi delle sensazioni tutte nuove e che potrebbero anche farvi battere il cuore. Sfruttate questa piacevole atmosfera per instaurare un'amicizia profonda.