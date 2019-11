L'Oroscopo di domani 11 novembre è pronto a svelare che lunedì sarà. Innanzitutto le stelle sorridono a Cancro e Bilancia sia per le faccende di cuore che quelle lavorative. Riparte una nuova settimana e si torna alla solita routine quotidiana che per molti appare stressante e noiosa. Le coppie dell'Ariete avranno delle discussioni economiche, i nati del Toro riceveranno gli stimoli giusti, mentre i Pesci affronteranno delle sfide.

Amore, lavoro, salute, fortuna, denaro e famiglia, approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno di ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni dell'11 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 12° in classifica - Si torna al solito tran-tran quotidiano, ma questa giornata si presenta interessante. Risultano favoriti i progetti di lunga durata, sia lavorativi che sentimentali.

Avete le giuste influenze astrali per ottenere ciò che desiderate. Potreste ritrovare qualcosa che avevate perso da tempo oppure risentire una persona a voi cara. Fate il primo passo, non si può vivere sempre in attesa. Le coppie avranno delle questioni economiche da affrontare.

Toro - 4° posto - Per voi il buongiorno si vede al mattino, per questo cercate sempre di partire con il piede giusto. Avete trascorso un weekend abbastanza sereno e vi siete ricaricati, per questo le energie non vi mancheranno.

Qualcuno potrebbe farvi innervosire o ingelosire, cercate di non fare il suo gioco e guardate altrove. Nei prossimi giorni l'amore torna protagonista. I single preferiscono vivere alla giornata piuttosto che avere nuovamente il cuore spezzato.

Gemelli - 7° in classifica - In questo lunedì siete carichi di energia. Riversate tale sprint nelle attività personali e lavorative, otterrete dei buoni risultati.

Avrete delle commissioni da sbrigare e qualcuno vi chiederà un favore. Chi ama cucinare dovrebbe incominciare a pensare a cosa preparare per le festività natalizie. Giocare d'anticipo serve a non farsi trovare impreparati e a fare bella figura.

Cancro - 1° posto - Le stelle vi sorridono. La forma fisica e mentale si presenta abbastanza buona, farete faville. Vi aspetta un lunedì smagliante in cui tutto vi riuscirà bene.

Sfruttate questi influssi positivi per dare un'accelerata ai vostri obiettivi e sviluppate nuove idee. Avete voglia di cambiamenti e presto arriveranno. Il 2020 si preannuncia il vostro anno di svolta, dunque, a partire da questa giornata cercate di organizzarvi.

Leone - 11° in classifica - L’Oroscopo del giorno 11 novembre vi vede assonnati. Avete fatto tardi la sera precedente e avete avuto un weekend complesso.

Il dovere vi chiama, quindi cercate di reagire. Sarete richiesti da familiari e collaboratori, ma cercate di non perdere la calma altrimenti rischiate di guastarvi la serata. Nella vita, talvolta, è necessario fare dei sacrifici specie se si è ambiziosi. Chi ha dei figli avrà a che fare con i loro capricci o delle richieste particolari.

Vergine - 10° in classifica - Siete apatici e svogliati, tendente a rinviare la sveglia pur di non alzarvi dal vostro confortevole letto. Il lavoro è il vostro punto debole, avvertite la necessità di denaro in vista delle festività e per pagare le spese di casa. Con delle preoccupazioni simili, vivere l'amore e i sentimenti si fa piuttosto difficile. In serata ritroverete la calma. Circondatevi di persone positive e non demoralizzatevi mai.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche evidenziano stelle favorevoli. Il lavoro procede speditamente grazie alla vostra intelligenza. Chi non sa cosa fare nella vita, deve cominciare a guardarsi intorno perché in giornata potrebbe trovare la giusta ispirazione. A volte vi sentite insicuri e vi sembra che tutto vada storto, ma non è così. I momenti 'down' capitano a tutti basta solamente saperli affrontare spazzando via ogni dubbio e svolgendo. Confidatevi con il partner, vi saprà ascoltare.

Scorpione - 3° in classifica - Dinamici e vitali, siete un segno inarrestabile. In questa giornata ripartite con lo spirito giusto e ritrovate la voglia di fare. In amore, il partner sembra distratto ma in realtà vi ama. Chi è solo da tempo desidera avere qualcuno affianco per condividere le sue giornate. I più giovani, invece, preferiscono fare carriera e viaggiare. Attenzione alla strada, tenete gli occhi ben aperti. Sono in arrivo delle sorprese o delle offerte interessanti che vi consentiranno di risparmiare denaro.

Sagittario - 9° posto - Per scacciare via lo sconforto non c'è niente di meglio che fare del sano movimento, una doccia e indossare un bel vestito. Queste cose sembrano piccole ma in realtà hanno il potere di donare la sicurezza necessaria per affrontare la giornata. Chi accudisce il focolare domestico è preoccupato per i figli o per il futuro. Rilassatevi e cercate di razionalizzare. Non eccedete con il caffè o con gli zuccheri, rischiate di diventare nervosi e di ingrassare eccessivamente.

Capricorno - 8° posto - Per avere una buona autostima è necessario uscire dalla propria zona di comfort e sfidare le avversità della vita. In giornata un superiore avrà modo di affidarvi un compito nuovo, oppure dovrete fare la spesa per la casa. Occhio a quanto spendete, non eccedete con i consumi. Amate socializzare e questa è un'ottima cosa in quanto potrete avere dei maggiori supporti nel caso in cui dovessero emergere dei problemi. Non abbiate timore di fare delle nuove esperienze, cogliete l'attimo: 'Carpe Diem'.

Acquario - 6° in classifica - In questo momento il lavoro non ingrana, ma la colpa è della Luna. Aspettate qualche giorno e tutto tornerà al suo posto. In giornata potreste sentirvi sconfortati, magari qualcosa non va come sperato oppure non riuscite a ottenere la risposta che cercate da tempo. Rilassatevi e valutate di fare delle passeggiate all'aria aperta. Non cercate scuse e non rimandare perché la vita è breve e rischiate di avere dei rimpianti.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vede alle prese con una sfida. Da tempo state evitando qualcosa che comunque dovrete affrontare prima o poi. Non rimandate, altrimenti accumulerete stress per il prossimo weekend. I problemi vanno affrontati il prima possibile. Queste sono le giornate perfette per lo shopping e per il bucato, ma attenzione al tempo.